Imprudencia de Marie Claire Harp puede costarle la amistad con Maribel Guardia

A dos meses del fallecimiento de Julián Figueroa, los internautas aún recuerdan la desagradable imprudencia que cometió Marie Claire Harp con Maribel Guardia, al grabar desde las afueras del funeral.

Fue el pasado 10 de abril cuando de forma repentina , el también hijo del fallecido Joan Sebastian, sufrió un infarto debido a una fibrilación ventricular. Una vez que se conoció el deceso, Guardia, pidió respeto y discreción ante el duro momento que ella y el resto de la familia atravesaban.

Maribel Guardia dedica un mensaje a Julián Figueroa por su cumpleaños (Captura de Pantalla)

Algunos familiares y amigos muy cercanos se llegaron a su casa a expresarle solidaridad a la actriz nacida en Costa Rica, pero nacionalizada en México, entre estos José Manuel Figueroa quien fue acompañado de su novia, Marie Claire Harp, a despedirse de su hermano menor.

Para sorpresa de todos la ex reina de belleza venezolana empezó a hacer una transmisión en vivo desde la casa de Guardia, sitio donde se celebraba el velatorio, hecho que causó gran indignación entre los cibernautas.

Fue hasta su salida de La Casa de los Famosos México, que la también conductora del canal Bandamax, habló sobre este incómodo momento vivido y dijo estar arrepentida de lo que hizo, pidiéndole disculpas públicamente a Maribel Guardia a quien dijo admirar.

“Perdón, fui una estúpida, si yo pudiese regresar el tiempo en este momento para poder tomar una decisión de si hacer ese live, hubiese preferido no hacerlo, ha sido el peor error que he cometido en mi vida”, precisó antes los medios la famosa.

Marie Claire de 30 años, dice que de esta acción siente vergüenza y espera muy pronto volver a encontrarse con la intérprete de la obra Lagunilla mi Barrio, para explicarle lo sucedido.

“Me sentí súper mal cuando vi que se tergiverso todo, me sentí muy mal... ustedes saben que no fue con dolo ni con malicia, a los fanáticos de Maribel Guardia que de pronto se sintieron aludidos o se sintieron ofendidos, perdón, no fue con esa tónica”, aseguró la prometida de José Manuel Figueroa.

Por lo pronto habrá que esperar si Maribel Guardia asistirá a la boda de Marie Claire con su prometido porque “está más que invitada”, expresó.