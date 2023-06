Paty Cantú finalmente revela por qué no le dio su número a Apio Quijano

Hace unos días, Apio Quijano contó en “La Casa de los Famosos México”, que Paty Cantú se negó a darle su número para integrarla en el chat grupal que quería formar con los actores que hicieron el doblaje de la cinta de “Los Pitufos”.

La cantante se mantuvo callada durante varios días, aunque al día siguiente lanzó una indirecta a través de Twitter compartiendo que Wendy Guevara era su participante favorita, pues habló bien de ella en el reality.

Apio Quijano le dice mamona a Paty Cantú en La Casa de los Famosos; “no me quiso dar su teléfono”https://t.co/HkvWOxFrvC pic.twitter.com/KuZ0q2hwCb — Oye Chiapas (@Oye_Chiapas) June 7, 2023

Finalmente, Paty Cantú decidió aclarar todo este asunto en el programa “Hoy”, y alegó que no tenía, ni tiene nada en contra de Apio Quijano, y de hecho, se lleva de maravilla con su hermana Federica Quijano.

Paty Cantú no quiso darle su número a Apio Quijano por Salvador Zerboni

“En el caso del Apio, sí le quiero decir que, a mí, Federica me cae increíble, el Apio me cae increíble. No tengo, personalmente, ningún problema con él. Creo que es algo que aclarar cara a cara, no cámara a cámara”, contó Paty Cantú.

Apio Quijano llama m@mon4 a Paty Cantú



El integrante de Kabah reveló su mala experiencia con la cantante durante el desayuno de La Casa de los Famosos#Nacional #Espectáculos https://t.co/lRzPzErmjc pic.twitter.com/Te3VwxqB5w — Vox Populi Noticias (@VoxPopuliNoti) June 7, 2023

La artista detalló que el grupo de chat que quería formar el integrante de Kabah incluía a muchas personas, entre ellas, a su exnovio Salvador Zerboni, con quien le tocó trabajar en “Los Pitufos”.

“Lo que pasó esa vez fue descontextualizado. Había muchas personas a las que quería agrupar en ese chat. Había una persona en particular, con quien no hablaba desde hace mucho. En ese momento lo que me dije fue ‘ok, déjame lo digiero’”, declaró Paty Cantú.

Paty Cantú explica por qué no le dio su teléfono a Apio. 🤭😱 pic.twitter.com/3u5a3AMOgS — Programa Hoy (@programa_hoy) June 14, 2023

Y agregó: “Era raro porque no hablábamos hace mucho y le dije (a Apio Quijano) ‘ok, pásame tu número y yo te escribo al rato’, y no sé, se me fue la onda”.

Asimismo, prometió que cuando Apio Quijano salga de “La Casa de los Famosos México” hablará personalmente con él para aclararlo todo. También se esforzará para que no la describan siempre como alguien “mamona”.