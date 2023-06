¿Por qué Eugenio Derbez fue involucrado en la muerte de Paco Stanley?, actor revive momento

El pasado 7 de junio, se conmemoraron 24 años del asesinato de Paco Stanley, mientras este se encontraba en un restaurante desayunando. Desde ese entonces, muchas han sido las especulaciones del por qué el afamado conductor tuvo este trágico desenlace.

A pesar de todos los años que han transcurrido, el caso aún sigue siendo un misterio debido a las diversas irregularidades en el incidente.

Asimismo, Stanley continúa siendo recordado por la sociedad pues en ese instante era considerado uno de los mejores conductores de la televisión mexicana por lo que su asesinato conmocionó a todos.

Recientemente, se estrenó en Vix+ un documental titulado ‘El Show: Crónica de un asesinato’ en donde se muestran algunas entrevistas de personas que llegaron a conocerlo, quienes muestran datos poco conocidos sobre su muerte en 1999.

Esta producción ha traído diversos personajes del entretenimiento relacionados con el famoso. entre estos se destaca Eugenio Derbez a quién de hecho, lo declararon sospechoso del caso

¿Por qué Eugenio Derbez fue relacionado con el caso de Paco Stanley?

Durante una video llamada con ‘Ventaneando’, el reconocido actor Eugenio Derbez, reveló una anécdota relacionada con el asesinato de Paco Stanley en donde asegura que fue investigado por las autoridades con relación a este suceso.

Cabe resaltar, que en los años 90′s Televisa y TV Azteca mantenía una rivalidad por buscar el mayor rating televisivo, por lo que competían con algunos programas, coberturas noticiosas, telenovelas, comedias, entre otros. Por este motivo, hubo una especie de guerra publicitaria entre las dos cadenas, invadiendo la ciudad de importantes vías de Ciudad de México, según lo recordado por Eugenio Derbez, esta era la razón por la que se creía que tanto él como Stanley, eran competidores directos para poder ganar más rating.

Un poco después de todo esto, ocurre el trágico asesinato de Stanley e inmediatamente Derbez fue llamado por las autoridades para que colaborara con la investigación del caso, sin embargo, no se proporcionaron detalles de manera específica acerca de su involucramiento.

“Viene la muerte de Paco Stanley, y me llamaron a declarar, yo tuve que ir a declarar como sospechoso. Me mandaron llamar como sospechoso por ser enemigo de Paco Stanley y les dije: ‘yo no soy enemigo de Paco Stanley’, y me dicen: ‘sí, pero es que hubo una guerra de espectaculares y usted lo atacó’, y tuve que ir a declarar, porque fui acusado de que era uno de los (involucrados)”, afirmó el actor.