Yolanda Andrade vuelve a ‘Montse & Joe’, actualiza sobre su estado de salud

El pasado mes de abril Yolanda Andrade comenzó a presentar grabes problemas de salud, mismos que pusieron en peligro su vida, luego de varias semanas hospitalizada, la presentadora salió, no obstante, se mantuvo alejada de los foros de televisión, ya que prefirió mantener reposo y seguir en observación de los médicos correspondientes.

Aunque en un momento Andrade se sintió comprometida de retomar sus actividades laborales, poco después anunció que se tomaría el tiempo necesario para recuperarse, es por ello que se había mantenido ausente de ‘Montse & Joe’, pero este miércoles 14 de junio regresó.

Yolanda Andrade reapareció públicamente con un parche en el ojo (Captura de Pantalla)

Yolanda Andrade reaparece en ‘Montse & Joe’

La actriz ingresó con entusiasmo en el foro en compañía de Montserrat Oliver y Roxana Castellanos, las cuales lanzaron un par de bromas sobre su aspecto, puesto que Yolanda se presentó con unos lentes de sol y un parche en el ojo, especialmente para evitar el contacto directo con las luces.

Al respecto de su estado de salud actual, Yolanda Andrade precisó que continúa en observación por ciertas complicaciones en uno de sus ojos; sin embargo, en las últimas semanas ha permanecido estable, de ahí que tomara la decisión de regresar al programa, aprovechando para agradecer por las muestras de apoyo que recibió.

“Los amigos aparecen, los amigos que de pronto no frecuentas tanto, tengo la fortuna de tener grandes amigos, a los cuales agradezco todos los detalles de amor y todas las muestras de cariño que he recibido en una situación de enfermedad que a mi me pasó inexplicable por el momento” dijo la conductora.