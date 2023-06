Este fue día que Paco Stanley incomodó a Shakira en pleno programa en Vivo, ¿Lo Recuerdas?

Una de las cosas que siempre caracterizó a Paco Stanley, era su carisma, pues gracias a este factor logró ganarse el cariño de todos los televidentes, haciendo que se convirtiera en uno de los conductores más famosos en la última década del Siglo XX. No obstante, en la actualidad, las acciones realizadas por este y los comentarios realizados en su momento, han sido vistos desde otra perspectiva.

De hecho, algunos usuarios en redes sociales han considerado que las entrevistas realizadas por el fallecido presentador mexicano resultaron ser un poco incómodas para sus invitados especialmente para las mujeres, tal es el caso de Shakira, quien mostró un gesto de incomodidad durante su asistencia al programa.

Shakira se incómoda durante programa en vivo de Paco Stanley

Fue en el año 1996, cuando la cantante colombiana viajo a la ciudad de México, con el fin de promocionar ‘Pies descalzos’, uno de sus discos exitosos de su carrera.

Por este motivo, la cantautora no perdió la oportunidad de asistir como invitada especial a ‘Pácatelas’, el programa televisivo conducido por Paco Stanley y Mario Bezares.

Con su característico y sencillo look, Shakira se presentó al programa utilizando un traje negro y su cabellera del mismo color y, luego de interpretar algunas de sus canciones, se acerca para entrevistarla siempre con la intención de qué el público conociera más sobre ella

- “Qué guapa eres”, indica el presentador de televisión.

- “Tú también, te sienta muy bien el morado”, dijo Shakira entre risas.

- “De verdad, en serio, que bonita estás. Además, estás considerada ahorita como la cantante número uno allá en Colombia. ¿Cuánto tiempo tienes de cantante?”, cuestiona Stanley.

- “Empecé en esto de la música desde los 10 años”, respondió la colombiana. Este dato sorprendió al presentador de televisión, quien comentó: “Desde hace muy poco”, a manera de halago.

“Sí, relativamente nueve años atrás”, continuó diciendo Shakira para entrar en el tema de su carrera musical. Sin embargo, Stanley empezó a lanzar algunos comentarios que resultaron ser un poco incómodos.

“¡Imagínate! y si hay (atributos) y bien. Una vueltecita, una vueltecita”, le pide el conductor de televisión mirándola finamente.

Sin embargo, a pesar de su incomodidad, esta logró responder: “¿Pero aquí al DF? (Ciudad de México)”, en son de broma, haciendo referencia a que la vuelta la daría por la ciudad Capital.

“Sí hay... ¿es su cumpleaños? Felicidades”, le indicó Paco mientras se acerca a ella para darle un abrazo y un beso en la mejilla.

Dejando ver su incomodidad, la colombiana responde al gesto de Stanley y le deja en claro que no es su cumpleaños.

“Hoy me caso. Hoy no es mi cumpleaños, hoy es mi matrimonio... mentira. No tengo novio, he esperado toda la vida venir a Pácetelas”, indicó para así evitar el tema sobre su físico.

Luego de esto, ambos continuaron de manera normal la entrevista, y empezaron a entrar en el tema sobre la carrera de Shakira, en donde esta también le confiesa que entre sus planes estaba casarse y tener hijos.

“Tengo la esperanza de que este mundo pueda cambiar, soy de esas personas que todavía creo. Creo que se puede dar alguna transformación en algún momento y si no es aquí en el otro, pero vale la pena. Así como me dieron la oportunidad de venir a este mundo yo se la daría a mis hijos”.