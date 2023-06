¿Cuánto gana Fernando Carrillo por desnudarse en OnlyFans?

El actor Fernando Carrillo no se ha quedado atrás y se une a las redes sociales para plasmar su vida, sus proyectos y también su cuerpo, ya que el venezolano tiene una cuenta en OnlyFans que creó con la intención de destaparse un poquito más, pero también para generar algunos ingresos que en la actualidad no le caen nada mal, sin embargo el mismo artista confesó que al parecer no ha sido lo que esperaba tener el espacio digital, pero no se queja.

¿Cuánto gana Fernando Carrillo en OnlyFans?

El protagonista de novelas estuvo como invitado a través de una videollamada al programa ‘La silla caliente’ por Telemundo y contó un poco sobre su experiencia en la red social. En el momento Aylín Mujica le comentó que seguía conservando su cuerpo con los años, y también le preguntó si ganaba lo mismo en OnlyFans que con sus telenovelas o series, el actor confesó:

“A mí me ha sorprendido muchísimo y sí se gana aproximadamente lo mismo, lo equivalente a los contratos de los años 2000, 1999, esa época que era maravillosa”, dijo el actor de 57 años. “Solo que se trabaja solo cuatro días al mes, en vez de 28″, expresó.

Carrillo aseveró además que no se avergüenza de nada, que se trabaja con una producción bien hecha y no tiene nada de qué arrepentirse.

En su más reciente fotografía que según el artista, fue tomada por su esposa, mostró toda su humanidad y los comentarios estuvieron picantes en Instagram.

“Todo sabroso desde siempre”, “Hoy yo estaba sin ánimos, veo a Carrillo y se me subió todo, besos mi Fer. Divino como pocos”.

“Quita la mano”, “Este hombre en las novelas era lo más hermoso del mundo. Dios mío”.

“Y te decían viejo en el hotel! Jajajaja....pura envidia, siempre guapo y varonil Carrillo”, son algunos de los mensajes de usuarios en Internet.