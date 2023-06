‘El Secreto de las indomables’: El reality Show en el que Alicia Machado y Ninel Conde se enfrentarán cara a cara

Tras el grandioso éxito de ‘El Secreto de las Villanas’, en donde se puede observar a Gaby Spanic, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo y Sabin Moussier, Canela TV trae un nuevo programa titulado ‘El Secreto de las Indomables’, en donde se une a Yuri LED, Patricia Manterola, Alicia Machado, Amara ‘La Negra’, y a Zuleyka Rivera, en una sola pantalla.

En esta nueva propuesta, que ofrece la plataforma de streaming antes mencionada, estas seis celebridades tendrán que convivir juntas en una sola casa, dejando al descubierto todos los secretos pasiones y pensamientos que tienen cada una de ellas.

Conoces las personalidades que estarán en el reality show de Canela TV

Dentro de la promoción, se puede observar a cada una de las actrices presentarse y describirse con una sola palabra, la primera de estas es la puertorriqueña Zuleyka Rivera, quien reveló el motivo por el cual se considera una mujer indomable.

“¿Qué me hace ser una indomable? No querer seguir los estereotipos sociales; seguir mi pasión, hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero”, dijo.

Asimismo, Ninel Conde también se describió como una mujer indomable. “¿A mí que me hace ser una indomable? Son muchos factores. Creo que las experiencias de vida te vuelven una persona precavida y que sabe para dónde caminar y para dónde no. A quien sí seguir y a quien no. Y a quien definitivamente desechar”.

No obstante, a estas se les une Alicia Machado, quien se caracteriza por su auténtica personalidad y por tener mucha determinación, además de defender siempre sus ideales.

“Para mi ser una indomable, es defender a capa y espada mis ideales, mis valores como persona y el no dejarme influenciar por los demás o por los intereses de los demás”.

Por su parte, Amara ‘La Negra’, indicó que es una de las cosas que la caracteriza es ser única, transparente y orgánica, además de ser una mujer segura de sí misma.

“Soy única, transparente, orgánica. Soy una mujer muy segura de mí misma, no le tengo miedo a la vida y cualquier reto que se me presente siempre estoy dispuesta a realizarlo, así que eso me hace indomable”.