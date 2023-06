Luis Figueroa sigue demostrando la versatilidad que lo caracteriza como artista, es por ello que lejos del género urbano en el que se mantuvo, este año reinventó su estilo musical con el estreno de su disco titulado ‘Voy a ti’, mismo que podría marcar un antes y después en su carrera.

El cantante de origen puertorriqueño tiene muy claro el rumbo que seguirá dentro de la industria, de ahí que su nuevo material discográfico resalte como un tipo de homenaje a la salsa, sobre los instrumentos que armonizan cada uno de los temas y en general de los elementos que caracterizan a este género musical.

Luis Figueroa deja huella en la historia de la salsa con ‘Voy a ti’ (Cortesía)

Entrevista con Luis Figueroa

Para Publimetro, Luis Figueroa detalló a acerca del proceso creativo para su disco, en el cual trabajó en compañía de compositores, músicos y productores como Édgar Barrera, Manuel Lara y Motiff, convirtiese así en uno de los productos más importantes de su carrera y de la historia de la música tropical.

“Nosotros habíamos definido muy claro lo que queríamos hacer para los fanáticos de la salsa y nos tiramos esta meta que era crear estas canciones que obviamente vivieron en diferentes géneros anteriormente, yo estaba componiendo que era más el pop urbano y de ahí la vestimos de salsa para traerles este disco. Yo diría que nos tomó este proceso como un año, crear, encontrar el sonido y la evolución entre el año que hicimos Luis Figueroa y el año que hicimos Voy a ti”

Respecto al crecimiento profesional que ha experimentado, Luis Figueroa mencionó parte de las etapas que han sido clave para encontrar su estilo dentro de la industria, no solo como cantante, si no también como compositor.

“Yo creo que finalmente he encontrado ese espacio donde vive Luis Figueroa, esa identidad propia que no es solamente de compositor para otras personas, ni de corista de nadie, ni de intérprete de canciones y de covers en YouTube, creo que la evolución a través de los de los años han sido para positivo y creo que todas las etapas de Figueroa me sirvieron como aprendizaje para llegar a este momento definido de salsero y me siento súper orgulloso”

Aunque el género urbano fue pieza clave para la carrera del intérprete de ‘Vienes’, actualmente se encuentra enfocado en sembrar las bases dentro de la salsa, así como también en destacar como un referente del género musical ante la propuesta novedosa que significa ‘Voy por ti’.

“El trabajo que hemos hecho en equipo y del proceso de ser compositor en una canción tan grande como por ‘Perro’ con Sebastián Yatra y canciones con Manuel Turizo, canciones para mí, canciones para diferentes artistas, pero a través de esos momentos poder venir afilando ese lápiz para lo que es el disco de Luis Figueroa y poder entrar en un género tan respetable como lo es la salsa, junto con uno de los pilares de esta nueva salsa que estamos creando”