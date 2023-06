Así le pidió matrimonio Poncho de Nigris a Marcela Mistral

Poncho de Nigris y Marcela Mistral, se han caracterizado por ser una de las parejas más polémicos del mundo de la farándula, pues ambos han protagonizado discusiones con alguno de sus colegas, una de las más recientes fue con Marie Claire el pasado lunes, durante la transmisión de ‘La Casa de los Famosos’.

No obstante, esta no es la primera esta no es la primera vez que tanto Poncho, como Marcela se encuentran en el ojo público, ya que su compromiso también trajo diversas opiniones por parte de usuarios en su momento.

Fue en agosto del 2015 cuando ambos artistas decidieron comprometerse, un momento que más allá de ser emotivo, hizo que mucho los criticaran.

Todo esto, debido a que de Nigris hizo todo un espectáculo para pedirle la mano a Marcela eligiendo cómo escenario el mismo sitio de trabajo que tenía la conductora de televisión.

¿Cómo fue la pedida de mano de Poncho de Nigris a Marcela Mistral?

Al momento en que poncho decidió unir su vida junto a la de Marcela Mistral, quiso hacérselo saber a todos, así que, en plena transmisión en vivo apareció detrás de la pantalla para decirle emotivas palabras a su actual esposa.

Así que, con un traje esmoquin de Nigris empezó a llevar a cabo su petición:

“Me gustaría decirte algo, quiero que me des un minuto de tu espacio, ¿me lo permites?... Para mí es muy importante todo lo que hemos vivido juntos estos seis meses. Te amo mucho y para mí eres muy especial, me has hecho muy feliz, un mejor hombre, una mejor persona”.

“Me gustaría que no se quede aquí, me gustaría que Jesucristo nos cubra con su amor eternamente y lo único que te vengo a decir al noticiero, te vengo a proponer iniciar una vida juntos y que me acompañes en esta vida para siempre”.

No cabe duda que este acontecimiento tomo por sorpresa a la presentadora, siendo además uno de los más inesperados por el mismo público. En la actualidad, ambos están a punto de cumplir ocho años de casados y tienen tres hijos juntos.