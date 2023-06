Juan Pablo Medina revela los motivos de su ruptura con Paulina Dávila

Fue en 2021 cuando la vida de Juan Pablo Medina cambió repentinamente, esto tras una complicación médica que puso en riesgo su vida, de ahí que tuviera que tomar la decisión de amputarse la pierna derecha, a dos años del suceso el actor sigue sincerándose sobre cada detalle del proceso.

Paulina Dávila fue una de las personas que más apoyo brindó al actor de ‘La casa de las flores’, ya que desde hace varios compartían una relación; sin embargo, recientemente Juan Pablo Medina reveló que ya no se encuentran juntos.

Paulina Dávila ha estado junto a Juan Pablo Medina en su recuperación

Juan Pablo Medina terminó con Paulina Dávila por esta razón

La pareja intentó mantener en privado la mayor parte de su relación, no obstante, en más de una ocasión tuvieron apariciones públicas, ademas de compartir ciertos momentos en redes sociales.

Juan Pablo Medina terminó con Paulina Dávila Foto: Instagram @paulinada_

Ante la crisis de salud que experimentó el actor, surgieron muchas especulaciones sobre la forma en la que podría afectar distintos aspectos de su vida; como resultado Juan Pablo Medina habló sobre el final de su noviazgo con Paulina, aparentemente habría sucedido a raíz de la amputación de su pierna.

“Mi problema fue que yo no tuve la capacidad de hablar todo esto ni con ella, ni con mi hermano, ni con mis papás, me cerré, entonces fue difícil” dijo el actor durante una entrevista con Adela Micha.

A pesar de los sentimientos que surgieron por la separación, Medina agradeció el apoyo y la contención que recibió de su entonces pareja, ya que fue clave en su recuperación, especialmente porque modificó por completo su estilo de vida.

“Yo no podía ni pensar, tenía mucho miedo todavía. Ella iba todos los días y estuvo conmigo todos el tiempo y fue espectacular, fue hermoso, ella y mis papás y cómo nos acomodamos, no había de otra. Yo me sentía muy tranquilo y acompañado” señaló Juan Pablo Medina.