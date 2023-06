Vanessa Kirby estaría en los planes de Marvel para Los 4 Fantásticos: los nombres que más suenan para la película

¿Quiénes van a ser Los 4 Fantásticos de Marvel Studios? Es una de las preguntas más recurrentes entre los fans del grupo de superhéroes, que estaba bajo los derechos de 20th Century Fox y ahora está en el dominio de Disney Entertaiment.

El primer vistazo que vimos de estos héroes de Marvel fue en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en el que Mr. Fantastic/Reed Richards fue interpretado por John Krasinski (Jim Halpert en The Office).

Pero al parecer este actor no es elegido por Marvel Studios para interpretar de forma permanente este rol. Entonces, los estudios de universo cinematográfico se encuentran en la búsqueda de los cuatro nombres para esta película que se debería estrenar en el 2025.

También te puede interesar: Marvel Studios cambia su calendario de estrenos: Así quedaron las fechas de Deadpool, 4 Fantásticos y la nueva Avengers

Diego Luna y Eiza González han sonado para estos papeles, pero todo termina quedando en rumores. Lo más reciente viene de parte de Vanessa Kirby, actriz que estaría apareciendo en el radar para ser la Mujer Invisible/Susan Storm.

Los rumores de la británica de 35 años como ‘Sue’ tienen varias semanas en diferentes portales de cine y entretenimiento. Con motivo del estreno de Misión Imposible: Dead Reckoning, a Vanessa le preguntaron sobre su posible incursión en el MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) y aunque no confirmó nada, tampoco negó. “Sería un honor”, dijo sencillo y sin rodeos.

Nombres que más suenan para Los 4 Fantásticos

El sitio Gizmodo hace un recuento en el que recoge los rumores de actores y actrices para esta película. En algunos casos aseguran que ya hay contratos firmados para iniciar los rodajes.

Adam Driver sería el elegido para Reed Richards. Daveed Diggs haría el papel de Ben Grimm/La cosa y Paul Mescal estaría como Johnny Storm/La antorcha humana. El villano sería Galactus y estaría bajo el rol de Antonio Banderas, informó Gizmodo.