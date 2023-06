Lety Calderón rompe con la tradición de las telenovelas con una villana en ‘Madre de alquiler’

Leticia Calderón tiene una amplia trayectoria en la televisión, sobre todo por el número de telenovelas exitosas que se han visto en todo el mundo. La actriz mexicana, de 54 años, es un rostro icónico en la pantalla chica con historias como Esmeralda, La indomable, Valeria y Maximiliano, entre otros melodramas.

Desde hace años, Lety Calderón buscaba una oportunidad para entrar a las plataformas, ahora alcanza uno de sus sueños al estrenarse la serie Madre de alguiler en Netflix.

“La verdad lo tengo que decir, pues que Netflix se haya fijado en mí, que haya volteado a verme y me haya brindado la confianza para hacer este personaje y cruzar esta línea que tanto deseaba, eso me hace sentir muy agradecida, ya soy parte de la familia de Netflix”, compartió la actriz al inicio de la entrevista.

Leticia Calderón rompe con la tradición. (Foto: Netflix.)

Leticia Calderón interpreta a una truculenta matriarca imponente llamada Nora que es la presidenta de Farmacéutica Huizar.

“Es uno de los personajes más difíciles que he hecho en mi vida por muchas razones, pero uno de ellos es que es una mujer muy dura, fría, calculadora, sin escrúpulos, sin sentimientos, sin nada. Ella es dueña de una farmacéutica donde para ella es común jugar con la vida humana. Además, no se hace responsable de las consecuencias -incluso- en su propia familia, ya que por usar un medicamento en uno de sus nietos sale con una malformación, y ella lo rechaza completamente. Es un personaje que no ama a su familia y que usa a sus propios hijos”, dijo.

“No estamos descubriendo el hilo negro con la serie, hay buenas y malas como en la vida. Mi personaje es el diablito de todos los seres humanos que juega con la doble moral” — Lety Calderón

La serie sigue los pasos de Yeni, una mexicana de origen humilde cuyo terrible calvario deriva en grandes pérdidas y en un gran amor. Muestra cuando una mujer se ve obligada a actuar como madre subrogada para salvar a su padre, se involucra con una poderosa familia dispuesta a proteger su propia reputación a toda costa.

“Nora minimiza a la nuera, usa su poder para hacer todo este tipo de maldades. Es un proyecto que toca temas muy interesantes como el vientre de alquiler, la discriminación, el racismo, clasismo y visibiliza la presión social hacia las personas con discapacidad, ya sea física o intelectual”.

La industria del entretenimiento está en plena transformación, por lo que la actriz quiere seguir sumando experiencias.

“Estoy en un momento donde puedo estar sacando las herramientas que estuve guardando y absorbiendo durante 40 años de gente importantísima. En la serie trabajé con gente joven y gente que ha hecho mucho cine y series, no sabes cómo me alimenté de ellos a pesar de que tengo muchos años en la actuación, pues me alimenté de ellos... sigo en el proceso de aprender”, finalizó.

“Estrellita en mi currículum”

Leticia Calderón reveló que está feliz de que se le abran las puertas para las series en las plataformas digitales.

“Tengo que confesar que Carlos, mi hijo, es fanático de esta plataforma y él me dijo: ‘mamá, no pudo creer que estés en Netflix’. Hay una generación nueva que no ve telenovelas y está viendo puras series, entonces se convierte en una estrellita en mi currículum que también me está dando la oportunidad de abrir nuevos horizontes, tanto de público como de personajes”, añadió.

Madre de alquiler, a detalle

La serie está colocada en el primer lugar de las más populares en Netflix.

24 episodios, de 40 minutos cada uno.

Elenco: Shaní, Luis Ernesto Franco, Leticia Calderón, Marcela Guirado, Camila Selser, Alejandro de la Madrid, Manuel Balbi, Fernanda Borches, Omar Germenos y Cecilia Toussaint.

