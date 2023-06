Tenoch Huerta renuncia a película: “Mi enfoque es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación”

Hace menos de un mes, Manolo Caro, anunció que su nuevo trabajo cinematográfico Fiesta en la madriguera sería filmado en México. El cineasta tapatío tras años de hacer proyectos en España, ya tenía todo listo para comenzar el rodaje en Jalisco.

Ante la denuncia que hizo María Elena Ríos contra Tenoch Huerta, protagonista de la nueva producción de Netflix, la filmación vive días inciertos, porque se desconoce qué sucederá.

Tenoch Huerta decidió aclarar los rumores y tomó la decisión de renunciar al proyecto.

“Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película Fiesta en la madriguera. Es con tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto”, compartió el actor mexicano.

“Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación. Gracia por su apoyo y amor”. — Tenoch Huerta

Fiesta en la madriguera, la nueva producción de Netflix es dirigida por Manolo Caro, con guion del ganador del Óscar Nicolás Giacobone, basado en el debut literario del escritor jalisciense Juan Pablo Villalobos.

El futuro de Fiesta en la madriguera

Manolo Caro enfrenta un importante reto que implica dos cosas: aplazar la filmación de la cinta y encontrar a un nuevo protagonista en corto tiempo.