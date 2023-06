Alejandro Fernández hace peculiar petición antes de cantar ‘Mátalas’

Canciones de distintos géneros musicales comenzaron a ser cuestionadas por nuevas generaciones, una de ella es ‘Mátalas’, la cual sigue desatando debates por su peculiar letra, así como también por el contexto que viven las mujeres en México, de ahí que varios cantantes de regional mexicano han emitido su opinión al respecto.

Especialmente, Alejandro Fernández ha defendido en varias ocasiones la canción que lo colocó como uno de los referentes importantes de la música mexicana, por lo cual en ciertas presentaciones suele advertir ante la interpretación de uno de sus temas más populares.

Alejandro Fernández. (Foto: Ocesa.)

Alejandro Fernández hace peculiar petición

Todo ocurrió en medio del concierto que ofreció ‘el potrillo’ en Madrid, antes de interpretar ‘Mátalas’, el cantante se dirigió al público para referirse a las críticas de su canción, por lo cual invitó a que los asistentes que no estuvieran de acuerdo salieran del recinto.

“Les voy a dar chance al que no quiera escucharla, pues que se salga del concierto. Yo voy a seguir defendiendo mi canción y con esta canción fue con la que entré aquí en España de hecho. Me voy y el que quiera que se quede y el que no, que se vaya” dijo Alejandro.

La mayor parte de los fanáticos de Alejandro Fernández ha defendido la postura del cantante, ya que consideran que no incita a la violencia; en contraparte muchos usuarios de redes sociales siguen cuestionando el título y por completo la letra de la canción.