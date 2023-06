Angélica Rivera prohíbe a Eduardo Yáñez hablar sobre ella, ¿Por qué?

Recientemente, Eduardo Yáñez se ha convertido en tema de conversación en el mundo de la farándula, ya que, durante una reciente entrevista, el actor habló un poco sobre la amistad que aún mantiene con Angélica Rivera, quien es mejor conocida como ‘La Gaviota’.

Fue en el año 2007, cuando tanto Yáñez como Rivera fueron protagonistas de la exitosa telenovela ‘Destilando Amor’, la cual hizo que se impulsara sus carreras artísticas, además de ayudar a que ambos formaran una gran amistad, la cual se ha mantenido con el paso de los años.

No obstante, es ahora cuando de la famosa actriz ha decidido mantenerse alejada del ojo público, pese a algunos rumores que indican que esta regresará a las pantallas muy pronto.

Por este motivo, al tener conocimiento de la amistad que hay entre ambos, los medios de comunicación aprovecharon el momento para poder cuestionarle a Yáñez sobre el posible regreso de ‘La Gaviota’ a las telenovelas, pero nadie se esperaba la respuesta brindada por el protagonista de ‘Amores verdaderos’, ya que al parecer la famosa le prohibió hablar sobre ella.

Angélica Rivera prohíbe Eduardo Yáñez hablar sobre ella

Durante la emisión realizada por el programa ‘Sale el Sol’, este martes 20 de junio, se compartió una entrevista realizada a Eduardo Yáñez, en donde le cuestionaron sobre la actriz Angélica Rivera. Sin embargo, a pesar de que nunca ha esquivado el tema, esta vez el reconocido actor dejo a todos perplejos luego de confesar que Rivera no está de acuerdo con que se hable de ella, indicando además que tampoco es su vocero.

“Vas a tener que hablar con ella (con Angélica Rivera), yo no soy su vocero, además, ya me lo prohibió. Tendrás que preguntarle. Yo no tengo derecho de hablar de sus planes”, confesó el famoso actor de telenovelas.