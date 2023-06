Anna Ferro le manda indirecta a Ingrid Coronado: gente que manipula las cosas para sentirse bien

A un año del fallecimiento de Fernando del Solar, la disputa por uno de sus bienes se mantiene. Recientemente su esposa, Anna Ferro, le dedicó unas emotivas palabras a propósito de la celebración del día del padre.

“Jamás he visto a un hombre con tanta fortaleza y entereza por querer y estar para sus hijos. Un hombre que por amor a ellos dejó su ego a un lado, su dolor, orgullo, quedarse en silencio por amor. Te admiro tanto y se también que no fuiste Perfecto en muchos sentidos pero si humano, si con valores, si con verdades.

Luchar por tu vida para poder y querer estar con ellos, con o sin energía, pero siempre estabas”, expresa parte del texto.

Las palabras, además de haber sido una honra hacia el conductor quien perdió la vida luego de luchar contra el cáncer, fueron interpretadas por los propios internautas como una indirecta hacia Ingrid Coronado, ex esposa de del Solar y madre de sus dos hijos.

“Duele saber que exista gente que simplemente opine sin saber lo que realmente fue, gente que manipula los hechos, las cosas, las circunstancias para poder sentirse bien o simplemente tratar de querer limpiarse sus pies para su propio beneficio sea el que fuese.

Y creen que manchando tu nombre van a tener más Crédito… no es así. Gracias, gracias, gracias por ser un padre también para mi hija por abrazarla tan fuerte que le uniste su corazón dolido, para mis hijos también y para los tuyos… no tengo más que decir te amo y mi agradecimiento infinito a ti celebro tu vida en esta tierra y en donde estés con tu energía infinita.

(Esto he aprendido, la gente habla desde su carencia desde su dolor, NO PUEDEN DAR LO QUE NO TIENEN… por eso entregan dolor y carencia)”

¿Por qué pelean Anna Ferro e Ingrid Coronado?

Luego de la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro e Ingrid Coronado se cazado un pleito que llegó a la justicia por una casa propiedad del fallecido famoso, ubicada en Cuernavaca en el estado de Morelos.

Al parecer en ese inmueble el exconductor de «Venga La Alegría» pasó sus últimos momentos con vida.

Sin embargo, dicho inmueble fue comprado por Ingrid Coronado y Fernando del Solar cuando estaban casados, por lo que con la muerte de él pasa a ser propiedad de la conductora y los hijos que ambos procrearon, pero al parecer Anna Ferro sigue viviendo ahí dentro.