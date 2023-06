Anuel explica la razón por la que utilizó camiseta con foto de Karol G

Las indirectas entre Anuel AA y Karol G parece que, hasta el momento, no tienen fin. Y es que, últimamente el rapero puertorriqueño no ha parado de enviarle mensajes desde sus redes sociales y conciertos a la colombiana, por lo que usuarios empiezan a opinar que se encuentra desesperado, bien sea por obtener más popularidad o por regresar con su ex pareja, otros de hecho, ya lo consideran un acoso de su parte.

La camiseta de Anuel en la que aparece foto íntima junto a Karol G

Una vez más, el puertorriqueño se encuentra en el ojo público luego de aparecer en un evento utilizando una camiseta en donde aparece el junto a Karol G, en la imagen se puede ver como este la rodea con sus brazos, mientras que esta no deja mucho a la imaginación, agregando un mensaje para la cantante y para quien sería su nuevo amor. “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”, indica el escrito.

Asimismo, tras ver la manera en que Anuel apareció en público, varios medios lo abordaron y no pudieron evitar cuestionar la razón por la que decidió utilizar esta camiseta durante el evento:

“Esto fue algo legendario, muy bonito, y hay que compartirlo con el mundo, porque el amor es algo realmente especial. Si el novio (Feid) se cree más especial que yo, eso nunca va a pasar. Eso no es así”, agregando además que: “Los colores son del mundo, no son de nadie”, luego de que la preguntara por qué estaba utilizando el color verde.

Sin embargo, a pesar de que muchos lo ven de una manera inocente, otros por el contrario han indicado no solamente que éste lo hace para ganar fama, sino que además ya lo consideran un acoso por parte del artista.

“Dejen de romantizar o reseñar el hostigamiento que tiene Anuel AA con Karol G, como si fuera una tendencia del género urbano. ¡Lo que lleva haciendo por un tiempo tiene nombre y se llama machismo y violencia a la mujer! ¡Basta!”.

“El acoso no es una estrategia de marketing”.

“Rechazo total a este tipo de acoso en contra de las mujeres”.

“Reportemos esta publicación por acoso, sexismo, machismo y ojalá se pudiera también por ignorancia”.