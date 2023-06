La Casa de los Famosos México: El Team Infierno protagonizó una acalorada discusión

A través de las transmisiones 24/7 de “La Casa de los Famosos México” a través de la plataforma ViX, se pudo presenciar la acalorada discusión que sostuvieron los integrantes del Team Infierno.

Esta discusión comenzó cuando Poncho de Nigris le dijo a Sergio Mayer que sus hijas necesitan tener de pareja a un hombre que la pudiera proteger.

“Yo tengo dos hijas, a ver no te equivoques, yo no quiero que mis hijas busquen un hombre que las proteja, yo quiero que mis hijas sean ver… y que sean chingonas, no quiero que un hombre las proteja y les resuelva. Yo a mis hijas les estoy enseñando que sean independientes. Tú dijiste que para que ella se sienta protegida, necesita de un cabrón”, le replicó el actor y político.

El Team Infierno habla sobre lo que las mujeres necesitan en una pareja

Para Poncho de Nigris, una buena pareja para su hija debe ser alguien fuerte que la pueda cuidar y proteger, porque de lo contrario nunca le confiaría a su pequeña.

Entonces, Wendy Guevara intervino y comentó: “Hay mujeres que sí lo piensan así. A mí en lo personal, yo habló por mí no por las demás mujeres, yo también soy vergona yo sola. Al final a sus hijas les va valer verga lo que ustedes piensen”.

Por su parte, Apio Quijano expresó que quienes tenían la última palabra en este asunto eran las propias mujeres.

“En conclusión hay mujeres de todo tipo y es válido si una quiere sentirse protegida por un hombre o si ella quiere proteger o si ella quiere ser independiente o no. Es abierto, porque lo importante aquí es que la mujer tenga el derecho, los derechos de elegir lo que ella quiere, no lo que la sociedad les impone”, dijo el cantante, aunque Poncho de Nigris sostuvo su postura.

Después la conversación derivó a un juego que terminó por bajar los ánimos de todos en el cuarto y alivio la tensión.