Bad Bunny retoma la polémica por lanzar celular de fan

Bad Bunny ha intentado destacar por su propuesta musical y mantenerse lejos de los escándalos públicos; no obstante, hace algunos meses protagonizó una polémica, ya que una fanática se acercó abruptamente con un celular, como resultado el cantante lo lanzó lejos de su alcance.

También te puede interesar: Bad Bunny obtiene nominación en el Festival de Cannes por ‘El Apagón’

Luego de la publicación del video que captó el momento, Bad Bunny comenzó a recibir un sinfín de críticas por su comportamiento, pese a que ‘el conejo malo’ compartió una publicación para hablar del tema, algunos usuarios de redes sociales mantuvieron su postura.

Bad Bunny lanza el teléfono de una fanática

Bad Bunny retoma su polémica por lanzar celular de fan

Después de casi cinco meses del suceso, Bad Bunny fue la portada de la nueva edición de la revista ‘Rolling Stone’, por lo cual ofreció una entrevista para hablar sobre algunos puntos de su carrera, especialmente sobre la polémica que manchó un momento en su trayectoria musical.

Bad Bunny Rolling Stone

Al respecto de la controversial situación, el intérprete de ‘Me porto bonito’ explicó la forma en la que la joven se acercó; asimismo, reveló que lanzó el celular sobre un arbusto y no al agua como aseguraban en redes sociales.

“Ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho. Yo no lo tiré al agua, lo tiré para un arbusto. Debería subir el video, ella lo tiene” dijo Bad Bunny.

El cantante puertorriqueño destacó que los videos que se difundieron fueron sacados totalmente de contexto, por lo cual se mostró molesto ante los nulos comentarios por parte de la joven que salió en el video.