Ferka se convierte en la manzana de la discordia en La casa de los famosos

La casa de los famosos mantiene su popularidad en México y se vuelve tendencia todos los días por las ocurrencias, estrategias y mensajes de sus célebres habitantes. Tras darse a conocer a los cuatro nominados de esta semana: Bárbara, Nicola, Ferka y Raquel, el juego comienza a ser más explosivo dentro y fuera de la casa.

Una de las nominadas, y que más controversia ha causado en los últimos días es Ferka, que está demostrando ser una mujer de carácter fuerte, por lo que no duda en hablar de diversos temas y decir las cosas directamente, tal como ocurrió con Paul Stanley, a quien llamó el favorito de Televisa o tener algunos desacuerdos con Wendy el resto del team Infierno.

La actriz se volvió el centro de las críticas al escudarse en el feminismo para avanzar y dar un perfil de que la mujeres son las víctimas.

“Van contra nosotras, ya sacaron a Marie Claire y Sofí... Saben qué, pues vamos a poner el nombre de las mujeres en alto, no nos dejan solas”, dijo Ferka.

En ese momento se encontraban todos reunidos en la cocina, y Sergio Mayer añadió, “es muy bajo lo que estás haciendo. Aquí son personalidades, no hombre o mujeres, eso de mujeres no”.

Ferka protagoniza esta semana un enfrentamiento con Bárbara, quien ha demostrado que es una de las habitantes mas vulnerables y sensibles en La Casa de los famosos.

“Ferka corre sutilmente a Bárbara del cuarto en La casa de los famosos”, “Se pasan de lanza con Bárbara desde la semana pasada Ferka la ha estado haciendo comentarios pasivo agresivos con lo de sus plantas solo porque Ferka no pudo comprar sus manzana ya estuvo aguantando varios, vamos Bábara”, se lee en TikTok.

Bárbara explota en contra de Ferka, le dice "te quise querer bien, pero la me tratan como una tarada. No sos una persona noble" 🤯😵‍💫 #LaCasaDeLosFamososMx — Pablo Chagra (@pablo_chagra) June 22, 2023

Reacciones de los internautas

“Esta Ferka se perdió en el camino y no convoques al feminismo porque tú no nos representar Ferka”, “Es tu personalidad no tu género”, “Ahora si no hay nadie que la pueda salvar”, “Los habitantes nominan pero el público toma la última palabra”, “Ah pero cuando ella habla de Wendy”, fueron parte de los comentarios.

Yo y varios tenemos una madre de la edad de Bárbara Torres, y con el tema de las hormonas,Ferka le hace daño con tanto comentario burlista, y si yo viera que tratan así a mi mamá, estuviera furioso, de que la llamen loca y le hagan comentarios a sus espaldas #LaCasaDeLosFamososMx — Fernando Jacobsen (@FernandoJacobsn) June 22, 2023