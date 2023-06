Fue el pasado domingo 18 de junio cuando el sumergible o submarino ‘Titán’ se embarcó en una de sus tantas expediciones para conocer los restos del barco Titanic, los cuales están ubicados en el Océano Atlántico, sin embargo, tras 1 hora con 45 minutos de su descenso, perdieron contacto, dejando a cinco personas en su interior a la deriva.

Cabe señalar, que el submarino ‘Titán’ cuenta con un suministro de oxígeno para 96 horas, y de acuerdo con varios expertos, tendría una duración hasta el jueves 22 de junio por la mañana, sin embargo, la cifra antes mencionada podría haberse visto afectada por la frecuencia respiratoria de los cinco tripulantes.

Alan Estrada revela que hay inyecciones dentro de ‘Titán’ por si algo se sale de control. / Foto: AP (AP)

¿Cuánto cuesta un viaje del submarino ‘Titán’?

Asimismo, cada tripulante tiene que pagar alrededor de 250 mil dólares, lo que se traduce a casi a más de cuatro millones de pesos mexicanos, para poder embarcarse en una expedición de la compañía privada OceanGate para observar los restos del Titanic.

Para destacar, el Titanic se hundió durante la madrugada del lunes 15 de abril de 1912 y sus restos se encuentran a una profundidad de 3,800 metros pero el submarino ‘Titán’, tiene la capacidad de sumergirse hasta 4,000 metros.

Leo DiCaprio y Kate Winslet en 'Titanic'. / Foto: Paramount Pictures

Alan Estrada se embarca en una expedición para ver los restos del Titanic

Por otro lado, no muchas personas han tenido la oportunidad de ver los restos del Titanic, sin embargo, el creador de contenido y actor mexicano Alan Estrada mejor conocido por su canal de YouTube, Alan por el Mundo, durante 2021, se embarcó en una expedición de OceanGate.

Tras este viaje, Alan Estrada, por medio de sus redes compartió su experiencia, por lo que decenas de medios lo contactaron para que narrara su experiencia dentro del sumergible ‘Titán’.

Alan Estrada durante su expedición. / Foto: YouTube (Especial/ Captura de Pantalla de Alan Estrada )

Alan Estrada revela que hay inyecciones dentro de ‘Titán’ por si algo se sale de control

Sin embargo, tras la desaparición del sumergible ‘Titán’ durante junio de 2023, estos videos nuevamente se viralizaron y más medios comenzaron a entrevistarlo, entre ellos, ‘Ventaneando’, donde Alan Estrada le reveló a Pati Chapoy que hay inyecciones dentro de ‘Titán’ por si algo se sale de control.

“Es un sumergible experimental, se arriesga la vida, pueden pasar cosas, te puedes atorar con algo en el fondo marino y nadie te puede recuperar, el oxígeno es para cinco días. Puedes tocar el fondo marino pero no necesariamente encuentras el Titanic de inmediato, los buscan mediante un sonar. No me tocó nungún conato de histeria, pero hay unas jeringuitas por si alguien se pone loco, porque pones en riesgo a los demás ”, dijo Alan Estrada durante su entrevista.