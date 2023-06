Duermen al perrito de Paul Stanley mientras este se mantiene en ‘La Casa de los Famosos’

Mientras Paul Stanley aún se mantiene en la competencia de ‘La Casa de los Famosos México’, su prometida Joely Bernat, tuvo que tomar una difícil decisión: dormir a su perro Chester. Una decisión dolorosa que se dio de manera repentina en medio de la participación del conductor en el Reality Show.

De esta manera, la joven a través de redes sociales anuncio lo que haría y, explicó que, a pesar de no tener la presencia de Paul, era una medida que debía tomarse de forma inmediata, ya que la edad del perro era muy avanzada y estaba teniendo problemas de salud, por lo que, por recomendación del veterinario decidieron dormirlo.

“Descansa en paz mi Chéster. Octubre 30, 2007- junio 19, 2023 2:44pm. El día que tanto temía, pero sabía que iba a llegar; pues ya llegó. Chéster tenía casi 16 años (los cumplía el 30 de octubre). Por su edad ya tenía problemas degenerativos: soplo en el corazón, problema renal, infección en los ojos, no podía caminar por sus cartílagos, no quería comer y me bajo mucho de peso. Hoy dije: ‘si veo que no come nada, lo llevaré al veterinario, veo que me dicen y de ahí determinar que será la mejor decisión’”, dijo.

“Y pues sí; cuando todos los médicos me dijeron que ya de aquí iba a empeorar; con el corazón roto tuve que tomar la decisión de dormirlo y en 3 días tener sus cenizas en casa. Ya está más tranquilo y descansando en paz. Fue un gran perro, mi primer perro. Un compañero incondicional y bueno. Y siento que se fue feliz y tranquilo de todo lo que vivió con nosotros. No quise tomar esta decisión sola sin Paul, pero ya era hora. Lo recordaremos para siempre. Gracias a todos por su cariño incondicional para nuestro Chéster”, indica el escrito publicado en sus redes sociales.

Cabe resaltar que Joely hace unos días, anunció que el conductor de ‘Hoy’ dejó preparada algunas publicaciones para que ella pudiera en su momento, colocarlo en redes sociales. Entre los mensajes que dejó, se encuentra la dedicatoria que le realizó a su padre Paco Stanley, quien hace unos días cumplió 24 años de haber sido asesinado.