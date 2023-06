Nunca Jamás le cantan a los corazones rotos con su sencillo “Sin rencor ni mal de amores”

El rock agropecuario originario de Ciudad Obregón y compuesto por Pedro Verdez en el bajo, Omar Sainz en las voz y guitarra, y César Bernal en la batería, está de regreso con un single y video titulado “Sin rencor ni mal de amores” junto a Yoss Bones, que habla sobre un par de amantes que mantenían su amor en secreto y cuentan una historia de lo que nunca llegó a ser y que sólo se quedará en el recuerdo.

La representante mexicana en ascenso del Hip-Hop/RnB “Yoss Bones” y el imparable power trío de Rock-Alternativo/Regional-Mexicano “Nunca Jamás”, han estado compartiendo escenario en varios festivales del país, pero no fue hasta su reciente encuentro en el Auditorio Nacional cuando decidieron unir fuerzas para traernos esta pieza que nos invita a brindar por la nostalgia, recordándonos que a veces los finales anticipados son los mejores.

Nunca Jamás platicó con Publimetro sobre este sencillo y nos contó sus planes a futuro

¿Podrían contarnos un poco sobre la canción, César?

Es una canción que Omar le escribió a su ex novia, ya que terminó muy dolido -ríe- no es cierto. Es una rolita que se le llama bolerito y está sabrosón mezcladito con un poco de rocksito de bolero power bala. Desde que ya teníamos un chorro de rato con la Yoss en la mira para hacer algo, ya habíamos platicado, ya había dicho ella ya que sí, pero entre que que yo vivo en Guadalajara, otros en Obregón y que a ver cuándo. Total, que el concierto que tuvimos la fortuna de abrirles ahí a los DLD en el Auditorio Nacional que fue sold out, ella ya tenía una canción grabada con DLD y fue invitada ahí para que cantar la rola y la vimos. Ahí la agarré y la pescuezé acá con amor -ríe- y le dije: “¿qué onda ?, ¿cuándo vamos a hacer una rolita? Tipo hip hop agropecuaria melódica, ‘perrona’. “Fierro” dijo y jalo ‘machín’ y ahí mismo en caliente fue donde se concretó todo lo que ya se venía platicando en otros escenarios que nos veíamos.

Pedro, a mi me gustaría que nos contaras respecto a esta combinación que nos está dando la oportunidad la música nos está dando, de escuchar géneros que podrían ser muy diferentes los unos a los otros.

Eso de la fusión es algo que viene desde hace rato. Desde lo que uno mismo consume o del rock mismo. En sí, la esencia del rock es una fusión de otros dos géneros. Eso llevó a que se ramificaron como muchos subgéneros dentro del rock. Es lo mismo que pasa con el regional mexicano, que es no un género relativamente nuevo en México, no se tiene unos 100 años de tener el regional mexicano. Todo es una fusión o una interpretación que viene de otra parte del mundo. Llega el tema de la instrumentación, de vientos al puerto de Mazatlán.

Se hace toda una inyección de cultura musical a una zona donde no existía el género y le dan un toque folclórico local. Es como irte a comer un taco a Los Ángeles, te va a saber a taco pero sabes que es otra cosa pero al final de cuentas es un taco. O como el sushi en Obregón, que puede ser un insulto para los japoneses pero viene la gente a darle esa interpretación local de las cosas. Así que creo que estamos en un punto histórico y esperamos que las oficinas del regional mexicano y en general de la música en México se pongan las pilas.

César, ¿cuáles son los retos que implica casos como los que vemos con Peso Pluma o Natanael Cano, que han llegado al éxito mundial, con respecto a casos como ustedes que tienen que crear, dar conciertos, giras de prensa y mantener una banda activa en redes sociales y plantearle frente a los retos de la industrial musical?

Esto es un grupo autogestionado y autogestionable, nosotros hacemos todo. Estamos involucrados en todo y todo ese rollo. Entonces, es llegar a dormir después de cuatro o cinco días de gira y al día siguiente darle al proyecto. Tenemos otros proyectos que estan un poco en stand by pero tenemos que empezar a menearlo de nuevo. Yo me dedico a todo el rollo técnico, yo superviso esa cuestión en los shows, mandar el ryder, hacer los cambios pertinentes, todo ese rollo. El Pedro es el que está más clavado con la cuestión de redes, programar publicaciones, está componiendo rolas. Los videos es más entre Omar y Pedro, es un rollo. Muchas gente nos dice: “Qué chido que te la lleves de viaje y regresas y no trabajas”, “Tu chamba esto y lo otro”. Pero no es tal cual es, son pocas las veces que nos podemos despreocupar.

¿Cuáles son los planes que se vienen a futuro con la banda?

Vamos a hacer una gira en julio. Vamos a estar en el sureste de México con una gira con una franquicia de bares muy importante y una marca de preservativos que es Prudence, que está apoyando. Hay más propuestas para hacer presentaciones en otras partes del país, pero por lo pronto vamos ir a abrir plaza al sureste en Jalapa, Cuautla, Campeche, Cancún, Playa del Carmen, Mérida. La gira de agrópatas anóminos tour 2023.

Hemos creado un playlis muy ecléctico, muy diverso y variadito, algo como entre Shakira, Metalica, Daft Punk y Valentín Elizalde, de repente aparece Peso Pluma- La gente se siente rara de decir “me gusta esto pero también esto otro, ¿cómo le hacemos?” Sientes que los van a excluir de ciertos círculos sociales, pero ¡no, señor. Aquí son bienvenidos! Aquí se trata de que se diviertan y no se avergüencen de los gustos que usted tiene. Es un lugar seguro para los diversos musicalmente y diversos en general.

