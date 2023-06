PXNDX: José Madero revela quién es la chica de su disco ‘Para Ti con Desprecio’

A inicio de los años 2000′s, PXNDX se convirtió en una de las bandas de Rock español más populares y aclamadas por el público, la cual logró sacar diversos discos que muy pronto se convertirían en los más escuchados, tal es el caso de ‘Para ti con desprecio’, uno de los álbumes de PXNDX que logró tener un gran impacto en el año 2005, haciendo que muchos de los jóvenes se identificaran con las letras de la agrupación regiomontana.

Sin lugar a duda, este fue uno de los discos más populares de la banda, en donde resaltan temas musicales como: ‘Mi muñeca, ‘Disculpa los malos pensamientos’, ‘Cita en el quirófano’, entre otros. Sin embargo, ahora tras 20 años de su estreno, José Madero reveló algunas cosas relacionadas con el álbum, entre estas mencionó de quién se trata la chica que aparece en su portada, indicando que se trata simplemente de una amiga.

“Es una amiga. Me hice más amiga, post, pero haz de cuenta, yo tenía otra amiga que cuando le cuento lo que quería hacer, me dice: ‘ah, estaría chido. Pues está ella’; ya la conocía y no sabía si quería participar”, confesó.

Asimismo, Pepe Madero dijo que esta foto salió en el anuario de la chica, mencionando además que muchos de los seguidores pensaron que las canciones estaban dedicadas a ella.

“En ese entonces yo tenía 24 o 23, y ella tenía 17. Hablamos con ella para ver si le interesaba, y nos dijo que sí”, indicó. “Fui a su casa, vamos a escoger esta foto de tu graduación y entonces la gente pensó que para ella estaba dedicado el álbum”, explicó.

Por este motivo, no era ninguna sorpresa de que comenzaron a pensar mal de la chica, aunque vocalista de la banda reveló que no podía ser posible, puesto que habría sido “demandado por todos lados”.