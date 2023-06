Un famoso actor de Hollywood estuvo a punto de quitarle el papel de ‘Joel’ de ‘The Last of Us’ a Pedro Pascal

Imagen: HBO Max | The Last of Us llega al episodio final de su primera temporada con una historia que marca un precedente sobre cómo hacer una buena adaptación.

Pedro Pascal alcanzó la cima de Hollywood con su papel de ‘Din Djarin’ en ‘The Mandalorian’, una serie de Star Wars que se transmite en Disney+. Pero se afianzó gracias a su talento y la selección de otros roles que fueron fundamentales para su carrear. El de ‘Joel’ de ‘The Last of Us’ es uno de ellos.

Su actuación en la adaptación del famoso videojuego se ganó los aplausos del público que vio la serie por HBO Max. Además, Pedro Pascal una grandiosa química con la actriz de ‘Ellie’, Bella Ramsey.

Sin embargo, esto estuvo a punto de haberse visto de otra manera. El showrunner de la serie, Craig Mazin, ofreció una entrevista en la que confesó que otro actor entró en las consideraciones para ser ‘Joel’.

Antes de generar polémica, Mazin dice que Pedro siempre estuvo como opción principal. Pero en ese momento tenía una agenda muy apretada y era posible que no le dieran los tiempos para trabajar con ‘The Last of Us’.

“Inicialmente, Pedro estaba en nuestra lista desde el principio, pero nos dijeron que no estaba disponible (…) Y luego, recibí una llamada de su agente y me dijo: ‘Ya sabes, en realidad podría estar disponible’ hicimos un Zoom y tuvimos lo que creo que es la reunión más maravillosa que he tenido. Simplemente amor a primera vista”, dijo según reseña Milenio.

¿Quién iba a ser ‘Joel’?

El elegido para el rol protagónico, si el actor chileno no podía, era Matthew McConaughey. “Hablé con Matthew, no diría que fue una charla seria, fue más como, ‘oye, aquí hay algo de lo que podemos hablar’. Es un actor increíble, estoy seguro de que hubiera sido genial, pero hubiera sido diferente, y me gusta el que hicimos”, explicó Craig Mazin.