“Crece la familia”: ¿Cuántos hijos tiene Larry Hernández?

Larry Hernández además de cantar el género regional mexicano, también sabe tener hijos. Es que el cantante reveló que estaría en la espera de su sexto bebé y dejó a todos boquiabierta porque la familia crece, y mucho. El artista en una oportunidad había comentado que estaba dispuesto a realizarse la vasectomía, pero por lo visto no concretó nada al respecto. Ahora todos celebran la llegan de su nuevo integrante.

En la dulce espera

El artista ha sido sincero y admitió que no esperaba tener otro bebé con su esposa Kenia Ontiveros, pero eso no significa que el nuevo integrante de la familia no recibirá todo el amor de sus padres. La familia realizó la revelación de género y fue una alegría total. Por ahora no dan detalles si es el tan esperado varoncito.

¿Cuántos hijos tiene el cantante?

El famoso tiene una relación estable con la empresaria e influencer Kenia Ontiveros con quien tiene tres niñas Dalary, Dalett, Daleyza y uno más que viene en camino que se espera sea el tan deseado varón.

En su primer matrimonio que fue con Isabel Hernández tiene dos hijos a los que llamaron Larry y Sebastián.

A través de un video en sus redes sociales y con ‘Acróstico’ de fondo, la pareja mostró al mundo que estaban a la espera de esta bendición.

Los mensajes de los internautas no se hicieron esperar y escribieron: “Larry bien que dijisteeeeee que le ibas a sembrar otro chamacoooooo”.

“Ese Larry no desiste de que la Kenia le dé el varoncito, muchas felicidades a la familia completa por la nueva bendición en camino”.

“Qué bonito video!! Me sacaron las lágrimas la manera tan bonita de dar la noticia en este día tan especial 🥰 compartimos su felicidad”.

“Es niño porque todos están de azul, muchas felicidades y bendiciones”, son algunos de los mensajes en Instagram.