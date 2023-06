Bad Bunny abandona película ‘El Muerto’: Sony está en busca de otro actor

La película ‘El Muerto’ sufre su más importante baja y es precisamente la del protagonista, Bad Bunny, quien decidió retirarse finalmente del proyecto tras la paralización definitiva del proyecto.

Tras varios meses esperando el inicio de las grabaciones, el cantante puertorriqueño decidió abandonar el proyecto para dedicarse por completo a su carrera musical tras finalizar una gira mundial realizada el año pasado.

Según el portal, One Take News, los ejecutivos de Sony continuarían el proyecto, a pesar de no tener fecha de estreno y con el reto de sumar un nuevo actor que permita llenar las expectativas taquilleras que el intérprete de ‘Titi me preguntó’ proyectaba.

Cronología de El Muerto

Desde el año pasado se anunció oficialmente la realización de la película ‘El Muerto’, que integraría el universo cinematográfico de Spider-Man que desarrolla Sony Pictures con películas como Venom, Morbius, Spider-Man: Beyond The Spider-Verse y próximamente Kraven El Cazador y Madame Web.

De acuerdo algunos reportes, la participación del cantante en la película Bullet Train, sumado a su impresionante pelea en la WWE, animó a Sony a presentarle un proyecto basado en la historia de un luchador libre quien tiene poderes gracias a una mística mascara familiar que le permite solucionar y crear problemas en su entorno.

Jonas Cuarón es el cineasta elegido para dirigir esta historia de superhéroes de Marvel que contaba con gran expectativa.

No obstante, problemas de producción, sumado a la gran huelga de guionistas de Hollywood, obligó a Sony a frenar su proceso de preproducción, suspender los inicios de grabaciones y eliminar su fecha de estreno inicialmente programada.

Ahora que el reggaetonero se retiró del proyecto, es probable que el proceso de producción se retrase más meses o finalmente cancele.