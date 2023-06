‘Indiana Jones y el dial del destino’, la cinta que pone fin a la franquicia. / Foto: Lucasfilm Ltd. & TM. (Lucasfilm Ltd./Lucasfilm Ltd.)

La cinta ‘Indiana Jones y el dial del destino’ (Indiana Jones and the Dial of Destiny) protagonizada por el actor Harrison Ford y dirigida por James Mangold, llega a todas las salas de cine el próximo 29 de junio, donde Indiana Jones o mejor conocido como Indy se embarca en una última misión en la cual debe luchar contra el tiempo para recuperar un dial que podría cambiar el curso de la historia como la conocemos.

A esta última aventura, se le une su ahijada Helena Shaw interpretado por la actriz británica Phoebe Waller-Bridge quien ayudará al arqueólogo en un enfrentamiento contra Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), un nazi malvado que planea cambiar el curso de la historia para su propio beneficio.

En conferencia de prensa, el actor Harrison Ford quien le ha dado vida al personaje de Indiana Jones desde 1981, compartió que Indy está entrando en una nueva fase en su vida, “Lo estamos viendo tras la ausencia de 15 años. Ha envejecido un poco, lo conocemos en el último día de su retiro académico. Lo encontraremos en un punto en el que está en una baja que no hemos visto antes entonces supongo que su debilidad son los estragos del tiempo”, dijo.

Junto a esto, Harrison Ford señaló que está encantado de regresar a darle vida al arqueólogo más famoso de la pantalla grande tras 15 años, ya que fue en 2008, cuando por última vez le dio vida a India Jones en la cinta Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal dirigida por Steven Spielberg, “Bueno, siempre quise completar la historia, viéndolo hacia el final de su carrera, incluso hacia el final de su vida. Teníamos un guión muy bueno y ese fue el estímulo para continuar”, compartió.

El famoso actor de ahora 80 años de edad, reveló que durante 40 años siente que no solo ha conocido a su personaje (Indiana Jones), sino que lo ha ayudado a conocer su trabajo en general, ”El personaje significa para mí lo que significa para toda la audiencia, porque ese es el servicio y ese es el contrato que hay entre nosotros. Sólo estoy obligado a dar lo mejor de mí en la historia, cuando se recibe con la calidez y la generosidad que ha tenido Indiana Jones a lo largo de este período de tiempo, es una generosidad increíble para mí y lo tomo personalmente. Significa mucho para mí que a la gente le guste lo que hemos hecho y espero que lo aprecien”, comentó.

Por último, Harrison Ford agregó que esta última entrega no se siente diferente pero se siente bien la manera en decir adiós, “Siento que hicimos una película realmente satisfactoria para la audiencia. Hemos tomado nuestra preocupación y nuestro interés en el personaje, y tratamos de dar forma a una película que traería a este personaje de vuelta a sus vidas con una historia interesante, es una espléndida despedida” y señaló que si hay algo que ha aprendido en estos 40 años, es la intención de hacer las cosas sin importar el resultado, lo importante es intentarlo.