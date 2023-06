La Casa de los Famosos México: Ferka habla de la pelea que la orilló a separarse de Christian Estrada

Como cada viernes dentro del reality show ‘La Casa de los Famosos México’, se lleva a cabo una fiesta temática y el pasado 23 de junio no fue la excepción, por lo que se realizó una fiesta inspirada en el ‘Glamour de los años 20′s’ donde los 12 habitantes restantes bailaron, rieron y hasta soltaron uno que otro chisme.

Y es que, Ferka Quiroz, quien ha destacado por ser una de las habitantes más polémicas de la primera edición de ‘La Casa de los Famosos México’, se sinceró con todos los participantes y habló acerca de la pelea que la orilló a separarse del papá de su hijo Leonel, Christian Estrada.

Ferka habla de la pelea que la orilló a separarse de Christian Estrada durante ‘La Casa de los Famosos México’. / Foto: Instagram

Ferka habla de la pelea que la orilló a separarse de Christian Estrada

Ferka compartió que se encontraba en el bautizo de su hijo Leonel, “Aventé la casa por la ventana, fueron 120 personas, metimos hasta banda y todo pero el día más feliz de mi vida se volvió una pesadilla”, le reveló a Raquel Bigorra, Wendy Guevara, Mariana ‘Barby’ Juárez y Apio Quijano.

Junto a esto compartió que no escuchó que su suegra se estaba despidiendo por lo que esta la jaló y le dijo “Conmigo no, yo soy más perra que tú Ferka”, y agregó que creyó que su suegra se había molestado porque no se había despedido de ella, “Yo traía a mi hijo cargando, pero me calenté porque me habló feo y Chrisitian dice, “Con mi mamá no te metas pend*ja”, me subió a la camioneta porque se empezó a poner súper violento”, dijo Ferka con la voz entrecortada.

Ferka en ‘La Casa de los Famosos México’. / Foto: Televisa / ViX (Foto: Cortesía ViX.)

Tras esto, Ferka reveló que creyó que su ex iba ir a disculparse, sin embargo, no lo vio hasta tres días más tarde, “No llegó la primera noche, el segundo día estaba subiendo sus historias paseando, ningún perdón o llamada, me destrocé dos días pero mi papá y mi mejor amiga se quedaron en mi casa un mes, me cuidaron a mí con mi chamaco, no lo vi en tres días y le dije que habláramos”, compartió.