Hermana de Wendy Guevara recuerda difícil momento en la vida de la Influencer

Wendy Guevara asegura que no ganará ‘La casa de los Famosos’ por esta razón (Captura de Pantalla)

En pocos días, Wendy Guevara se ha convertido en una de las favoritas de ‘La Casa de los Famosos México’, luego de qué se mostrara tal y como es, sin necesidad de contar algunas historias de su vida por las cuales ha tenido que pasar.

Sin embargo, luego de que la familia de la joven estuviera presente en la post Gala del popular Reality show, recordaron algunos momentos de la infancia de la joven, los cuales su hermana Yessi se encargó de dar a conocer una parte de Wendy que nadie sabía.

Sucede que la influencer fue víctima de abuso sexual, además de debatirse entre la vida y la muerte cuando era una niña, luego de haber sido atropellada, según lo comentado por su hermana, conmoviendo así a todas las personas del programa. De esta manera, con lágrimas en sus ojos, Yessi recordó el doloroso episodio que vivió toda la familia.

“Ella sufrió muchísimo, Wendy es una guerrera, ha sido muy valiente mi hermana... estaba en un debate entre la vida y la muerte, el señor que la atropelló se echó nuevamente de reversa... dicen que cuando atropellas es mejor que fallezcas para que no te vaya tan mal...”, dijo la chica, mientras que la madre de la influencer indicó que a Wendy le habían dado más de 70 puñaladas en la cabera, razón por la que se le empezó a desprender gran parte del cuero cabelludo.

Por otro lado, la familia también compartió que antes de tener este accidente, Wendy habría sido víctima de abuso sexual en Guanajuato (ciudad donde residían), confesando que este había sido uno de los momentos más difíciles y complicados de superar.

“A los 6 años de un compañero mío, íbamos juntos en la escuela, le tomé coraje, me acuerdo mucho que teníamos una cama redonda que le regalaron a mis papás... ahí dormíamos todos juntos y me acuerdo que sonó el teléfono y mi papá no podía hablar”, explicó.

“Era mi tía llorando diciendo que violaron a Wendy en un sembradío, todos nos pusimos mal, yo tenía como 13 años, son cosas inolvidables, se fueron al ministerio público, es muy doloroso, ahí la tocaron otra vez... es un dolor tan grande, pero afortunadamente eso sí lo superó”, recordó Yessi. “A mí me sigue doliendo, aunque yo sé que está bien”.