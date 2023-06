¿Quién está detrás de la costosa y brillante sonrisa de Peso Pluma?

Peso Pluma sigue su carrera ascendente en la música, no solo por el arranque de su gira en Estados Unidos, sino porque es el artista que ocupa simultáneamente más de la mitad del Top 50 de Spotify México, con 26 canciones charteando en total.

Tal parece que ya no es peso pluma, sino peso pesado por todos los récords que sigue marcando, a la par del lanzamiento de su disco Génesis, donde Lady Gaga aplaudió -en redes- el trabajo del exponente del corrido tumbado.

Luego de su concierto el pasado 17 de junio en Guadalajara, Peso Pluma estrenó un protector bucal (grillz) que dio la vuelta al mundo con 200 diamantes incrustados en la parte superior e inferior, con un costo aproximado de 50 mil dólares (850 mil pesos aproximadamente).

Publimetro charló con el doctor Raúl Pérez que es el encargado de la carismática sonrisa del cantante, a quien conoció hace dos años en Guadalajara.

¿Quién está detrás de la costosa sonrisa de Peso Pluma?

“Llegó recomendado de otra paciente, cuando yo lo atendí por primera vez no sabía que era Peso Pluma. Antes de que fuera famoso le puse un diseño de sonrisa, así se le llama, le pusimos unas 20 carillas de porcelana hace dos años cuando solo tenía 30 mil seguidores en Instagram (risas)”, compartió desde su consultorio ubicado en Guadalajara.

El llamado diseñador de sonrisas explicó cómo fue el proceso de trabajar con Peso Pluma.

“El primer trabajo que le hicimos fueron 20 carillas, luego vino para incrustarse dos diamantes en cada colmillo, esos sí están pegados sobre la carilla de porcelana, no sobre su diente. Hace un semana la entregamos los grillz con diamantes que estrenó en su concierto en Guadalajara. Escaneamos su boca primero, luego la mandamos a un software de una computadora y nuestros amigos de Braggao joyería diseñaron los grillz por computadora. Se le mandaron varias propuestas a Peso Pluma con ideas que tenían ellos y nosotros; al final le pusimos los grillz con unos corazones invertidos y unos corazones con su posición bien, de color rojo y diamantes”, detalló.

Peso Pluma. (Foto: Cortesía Clínica Dental Pérez.)

Los grillz son muy populares en Estados Unidos, sobre todo en figuras del rap y hip-hop, pero ya hay varios artista e influencers mexicanos que se suman a la moda.

“Es la primera vez que lo hacemos (México) y creo que lo logramos hacer de una buena calidad . Tardamos alrededor de un mes en en la fabricación, en la que hicimos varias pruebas y tratamos de conseguir el mejor material como el oro. El peso no lo tengo bien, pero sí te puedo decir que son más de 200 diamantes que tiene incrustados y ronda alrededor de los 50 mil dólares; obviamente, él tiene seguridad privada, entonces no le preocupa nada portarlos”, dijo.

Natanael Cano y J Balvin, también se han sumado al uso de este arte en los dientes. Raúl Pérez, de 31 años, ha trabajado en la sonrisa de Maya Nazor, Dominguero, Junior H, Hotspanish, Mona, Gabito Ballesteros, Abraham Luna, entre otros.

Peso Pluma. (Foto: Cortesía Clínica Dental Pérez.)

Peso Pesado

¿Qué te hace diferente?

— Mi nombre Hassan Emilio Kabande Laija, es nombre raro pero bueno. Que tengo 24 años. Soy un pollito que nació en Guadalajara con familia sinaloense.

¿Cómo empezó todo?

— La fama se dio a partir del primer éxitos Belicón, que se viralizó primero, de ahí se fue dando todo poco a poco.

¿Por qué las canciones son tumbadas de plataformas?

— Belicón fue tumbado y la razón que me dieron fue por los mismo, por la apología a la delincuencia organizada, de la explicites del contenido, pero no hay más que hablar, porque vamos a sacar más rolas así, más videos y que no lo sigan tumbados, ya no van a saber cómo hacerle.

Grillz brillante y lujoso

200 diamantes de medio milímetro, calidad VVS, en los grillz de Peso Pluma.

10 kilates de oro blanco sobre esmalte italiano.

50 mil dólares costó el protector bucal.

¿Quién es el doctor Raúl Pérez?

De una familia de dentistas, Raúl Pérez de 31 años, es la tercera generación. Egresado de la Universidad de Guadalajara, ahora se ha convertido en el dentista de los famosos.

“Estoy bendecido por estar atendiendo a personalidades tan grandes del área del regional mexicano, youtubers e influencers de las redes sociales, eso me ha tocado experimentarlo y creo que está padre. Mi abuelo era dentista, mi papá es dentista y yo desde que estaba en el servicio social empecé a trabajar ya un poco más en mi consulta privada, con la ayuda de mi papá que es odontólogo también. Tengo aproximadamente 7 años desde que egresé y bendito Dios orgullosamente de la Universidad de Guadalajara”.

“Estoy rompiendo muchos parámetros que veía yo como un dentista normal, y hoy que me reconozcan como el dentista de los famosos, pues creo que es algo muy padre, muy bonito a mi carrera, eso es lo que me enorgullece” — Raúl Pérez

Peso Pluma. (Foto: Gabriela Acosta.)