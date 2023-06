¿El fin del team infierno? Wendy y Poncho muestran su desacuerdo con Sergio Mayer

En La Casa de los Famoso la polémica no para, y aunque el team infierno se sigue fortaleciendo, hay cosas que no le están gustando a Wndy Guevara y Poncho De Nigris, sobre todo la actitud de Sergio Mayer.

En la última eliminación fue Ferka la tercera expulsada, sin embargo antes de salir de la casa y durante el posicionamiento Sergio Mayer le dio un mensaje bastante fuerte, el cual ya hizo eco entro los demás habitantes.

“Ferka me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada de verdad lo pienso, tú no deberías de estar nominada, de hecho, no deberías si quiera estar en la Casa de los Famosos. No sé si te das cuenta, estás junto a dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias, que es Raquel y Bárbara. Sin embargo, se te dio la oportunidad y has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor que realmente no ha generado empatía sino vergüenza, lo que sí te voy a reconocer es que tienes sangre guerrera, eres competitiva, pero para ser líder se necesita mucho más que querer resaltar en todo, un líder cuida, protege a su equipo y contrario a lo que tú me dijiste la semana pasada, yo no te considero un rival importante, es por eso que ya quiero que te vayas de la casa”, fueron las palabras del llamado Tata.

Wendy y Poncho reaccionan a las palabras de Mayer

Un día después de la expulsión y de las duras palabras del integrante de Garibaldi, Wendy Guevara y Poncho De Nigris, quienes forman parte del team infierno junto con Mayer, hablaron de lo mal que se había portado Sergio con Ferka.

Wendy comenzó la conversación diciendo que “Sergio se despidió de Ferka muy fuerte”, al lo que De Nigris respondió, “estaba pensando que ya no me le voy a pegar tanto (a Sergio) porque esta muy agresivo, más que yo”, y agregó “debe ser más inteligente y no echarte a la gente encima”. Aunque también recalcó que él seguirá estando con el “team infierno hasta la muerte”.

Guevara agregó “qus sintió que la sobajo mucho al decirle que no podía estar parada junto a Raquel y Bárbara”.

Finalmente ambos concluyeron que adentro de la casa todos son igual y que nadie es más que nadie.