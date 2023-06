Shakira comparte por primera vez cómo se enteró de la infidelidad de su expareja

Shakira finalmente rompió el silencio y habló sobre cómo se enteró de la infidelidad de su ex, Gerard Piqué, en una entrevista para la revista People en Español.

La cantante colombiana reveló que se enteró de la infidelidad de su expareja a través de los medios, mientras se encontraba de vacaciones con sus hijos, pero eso no fue todo.

Mientras Shakira se enteraba que Gerard Piqué le era infiel, al mismo le notificaron que su padre había ingresado a la unidad de cuidados intensivos (UCI), debido a un accidente.

Shakira se enteró del engaño de Piqué cuando su padre estaba hospitalizado

Cuando Shakira se enteró que Gerard Pique la engañó con Clara Chía y que incluso la metía en la residencia donde vivían juntos, y tenían a los padres del jugador como vecinos, su papá se encontraba luchando por su vida.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto”, compartió la cantante.

Y agregó: “El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo, que tanto había necesitado”.

Asimismo, Shakira reveló que su padre sufrió un accidente en Barcelona cuando fue a visitarlos para asistir a la primera comunión de su nieto, Milán. Aparte, el proceso de recuperación ha sido lento.

“Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado un Covid, dos accidentes, una neumonía y cinco cirugías (…) Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia”, detalló la barranquillera.