“Los cumplió feliz”: Chiquis Rivera asegura que vive su mejor vida

Chiquis Rivera vive uno de sus mejores momentos de carrera. Durante su camino por la música ha tenido altos y bajos, todo ha estado relacionado a que la figura de su madre le hace falta. A pesar de eso, la cantante asegura que en este momento está viviendo su mejor vida y comparte una fotografía donde festeja la llegada de sus 38 años.

Chiquis, cuyo nombre real es Janney Marín Rivera, publicó un video con un look diferente que la hizo ver sensual con su pastel de cumpleaños. En la descripción del post expresó tanto en inglés como en español:

“Gracias al creador por otra vuelta al sol. Con salud, trabajo, felicidad y rodeada de gente que me ama. Gracias a todos los que me apoyan y me han mandado felicitaciones hacen que mi corazón se regocije. Recibo sus bendiciones, buenos deseos y buena vibra. Sin lugar a duda de la mano de Dios en cada paso que doy, estoy viviendo mi mejor vida”, expresó.

Los fans de Chiquis no dudaron en enviar mensajes a la hija de Jenni Rivera.

“Abeja reina te quiero y te deseo lo mejor por siempre”.

“Happy birthday Chuperamiga. Que esto y que lo otro salud”.

“Feliz cumpleaños Chiquis eres la reina de la música además de tu mamá Jenni te extrañamos Jenni tu familia es la mejor”, son algunos de los comentarios de los cibernautas.

Hace algunos días la artista de música regional mexicana hizo público que su novio Emilio le había pedido matrimonio, aunque todavía están buscando la mejor fecha para una boda que promete ser un gran evento social.

Chiquis ha dado un cambio físico notorio y todo ha sido según ella, con un ritmo de vida diferente, buena alimentación y ejercicios. Aunque muchas personas en redes sociales alegan que su transformación se debe a una cirugía.