Así fue la vida y el trágico final de Talina Fernández

El estado de salud de Talina Fernández permanecía delicado este miércoles, de acuerdo con su hijo, Jorge Coco Levy. La tarde de este miércoles 28 de junio fue hospitalizada de emergencia, donde falleció pocas horas más tarde. Fuentes cercanas a la conductora aseguraron que ingresó al área de terapia intensiva por diversas complicaciones de la leucemia que padecía desde hace algunos años.

Jorge Coco Levy habló para el programa ‘La Mesa Caliente’ de la salud de su madre, no obstante, evitó entrar en detalles sobre la estancia de Talina en el hospital.

“La dama del buen decir” se convirtió en una de las personalidades más importantes de la televisión mexicana, es por ello que sus fanáticos han externado muestras de cariño desde redes sociales para que la salud de Talina Fernández mejore.

En los últimos años la famosa conductora había tenido pocas apariciones en televisión; sin embrago, inició un nuevo proyecto a través de la plataforma de videos YouTube, en la cual publicaba contenido de recetas de cocina en compañía de invitados, el último en ser anunciado fue Pato Levy.

La vida de Talina Fernández

La vida de Talina Fernández Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, también conocida como La dama del buen decir, es una importante actriz y presentadora mexicana que se ha desenvuelto notablemente como actriz de teatro y televisión así como reportera periodista y hasta productora en una serie de programas de televisión y radiofónicos.

Talina Fernández nació el 2 de agosto de 1941 bajo el signo de Leo, en Ciudad de México. Siendo muy joven se fue a Estados Unidos a estudiar, sin embargo, regresó a México para graduarse en enfermería en el Instituto Nacional de Cardiología Fernández ha trabajado como reportera conductora de radio y televisión y hasta productora a partir de 1983 comenzó su incursión en la actuación ámbito en el que fue muy bien recibida por el público.

Ha incursionado en diversos géneros estilos y temas como conductora de programas especiales como los Premios Óscar, certámenes de belleza e incluso ha colaborado hasta en programas de deportes. Durante su carrera condujo programas de revista y entrevistas entre los que destacan Nuevas realidades con Ricardo Rocha, Talinísima, Hoy y Hasta en las mejores familias.

La conductora no solo ha forjado su carrera en el mundo de la comunicación y la farándula, sino también se ha preocupado por los más desprotegidos razón por la cual forma parte de una agrupación mexicana dedicada a luchar contra el SIDA. En 2003 condujo junto con su hija Mariana, Jorge Coque Muñiz, Claudia Lizalde y Carmen Muñoz Nuestra casa, un programa de revista que se transmitía por el Canal 4 a media mañana.

Durante 2005 tuvo que suspender por algunas semanas sus actividades en radio y televisión debido a la muerte de Mariana Levy quien falleció el 29 de abril a consecuencia de un paro cardiaco que le sobrevino al asustarse por un intento de asalto cuando viajaba a bordo de una camioneta con su familia. Talina se dio cuenta de que no podía pasarse el tiempo llorando por lo que además de regresar a los programas en los que intervenía y se sumó el elenco de la obra El Triángulo de la calle de las Bermudas junto a Alma Muriel y Manuel Flaco Ibáñez. La dama del buen decir inició el 2006 con nuevos bríos pues ingresó a la programación del canal 2 de Televisa por lo que decidió hacerse una cirugía plástica en el rostro. Talina Fernández, quien preparaba otros proyectos, continuó con éxito su carrera como presentadora y desempeñó en julio de 2006 el papel de la suegra en el concurso dominical Bailando por la boda de mis sueños, en 2008 le fue dedicada la obra teatral El año del pensamiento mágico por parte de la actriz Susana Alexander la historia basada en un hecho real.

Talina Fernández Durante más de cinco décadas en el medio del entretenimiento, Talina Fernández ha sido productora, actriz, periodista y conductora de televisión.

Tras el fallecimiento de su esposo y de su hija, empieza a hacerse cargo de Mariana, la mayor de sus nietos, quién fue producto del primer matrimonio de su hija con el actor Ariel López Padilla. Meses después protagonizó un escándalo al hacer declaraciones sobre el viudo de su hija, el Pirru quien pocos meses después de enviudar se casó con la cantante Ana Bárbara. Actualmente llevan una relación cordial ya que el Pirru tiene la custodia de dos hijos que Mariana Levy tuvo con él más recientemente ha dicho que tras el tiempo transcurrido le agradece a Ana Bárbara por ser la madre sustituta de sus nietos.

En 2006 se le detectó un tumor en la cabeza por lo que tuvo que ser operada de emergencia.

La operación fue un éxito y ella pudo recuperarse al poco tiempo. En 2008 volvió a ser noticia al ser asaltada en las Lomas en la Ciudad de México. En 2009 protagonizó otro escándalo con el Pirru debido a la herencia de su hija Mariana quien dejó todo lo que tenía a sus tres hijos y rechazó la decisión de un juez que nombró a el Pirru como albacea de los bienes de su hija. Desde hace varios años tiene un programa de radio en Grupo Radio Centro el cual se sigue transmitiendo de lunes a viernes a mediodía.

Destroza a Talina Fernández por toser en la cara Andrea Meza Miss Universo 2020

La reconocida conductora Talina Fernández recibió fuertes críticas por toserle en la cara Andrea Meza Miss Universo 2020 quien visitó Sale el sol hace poco.

De hecho, hacía algunas horas que Andrea Meza había llegado a México por primera vez desde que fue coronada como Miss Universo y de forma exclusiva apareció como invitada en el foro del programa Sale el sol.

La modelo originaria del estado de Chihuahua no lo pasó tan bien en las instalaciones de Imagen televisión debido a que vivió incómodos momentos cuando la conductora Talina Fernández prácticamente le tosió en el rostro. Andrea había sido recibida por todos los conductores en el set de Sale el sol, pero tan solo se colocaron cuatro sillas. Como La dama del buen decir no podía estar tanto tiempo de pie se sentó en el reposabrazos de un sofá y quedó muy cerca de la reina de belleza. A lo largo de toda la transmisión Talina tosió en varias ocasiones y solo se cubrió empuñando la mano con la cual después tocó a Andrea los internautas y televidentes del matutino de inmediato se lanzaron en contra de la madre de Mariana Levy por no seguir los protocolos de Sanidad y exponer a Andrea a una enfermedad.

Recientemente Talina Fernández, junto a su nieta María Levy, estrenó el podcast Platicando con mi abuela.

Este 28 de junio de 2023, la conductora fue internada en un hospital de la Ciudad de México como consecuencia de la leucemia que padecía donde falleció pasadas las 16:00 horas.