Andrés Calamaro se vuelve tímido cuando lo llaman ícono o leyenda

Andrés Calamaro prende su cámara para iniciar la charla vía zoom. Con un cigarro en mano bajo un cuadro del pintor sevillano Baldomero Ressendi, el músico compartió detalles de la nueva gira que llegará a México en octubre y de la inquietudes que está gestando el bohemio del rock latinoamericano..

“Quisiera haber podido imprimir en los discos todas mis inquietudes e influencias, pero es imposible porque están sujetas a errores y cuestiones de tiempo. Mi discografía ha cambiado, pasando de Los Abuelos de la Nada a hacer gira con Charly García donde era tecladista. Empecé siendo un adolescente a aspirante de música que fue cambiando con el tiempo”, dijo Andrés Calamaro.

Con una manera pausada al hablar como tratando de dar muchos detalles en sus respuestas, el músico no pudo ocultar su cara de sorpresa al preguntarle si se sentía una leyenda de la música.

“No sé que sentir cuando me dicen ícono o leyenda, eso tiene que ser porque llevo haciendo esto mucho tiempo. No sé si considerarme un icono porque lo que tengo es un puñado de canciones conocidas. La verdad diría que tengo 10 o 15 canciones icónicas, para no desperdiciar la palabra, pero yo particularmente no estoy a ese nivel. Le dejo el protagonismo a las canciones, yo sólo soy un individuo. Prefiero no contestar si no estoy seguro de lo que quiere decir (risa). Tenemos una responsabilidad con el público que no sé, si a nivel ícono, alcanza (risa)”, expresó.

“Este estatus no me gusta al 100% porque reconozco que no me merezco tanto, porque tengo mucha música desconocida; la música es como gotas de lluvia, y un disco es lo que cabe en un litro”, agregó.

El músico argentino cumplirá 62 años el próximo 22 de agosto y reveló cómo lo vivirá.

“Los cumpleaños no son mi estilo, no practico la nostalgia, no hago planes a futuro ni para el pasado. Mi cumpleaños, por lo general, estoy de gira. Me gustaría cumplir años tocando y regresar al hotel, no me gustan muchas las efemérides, ni siquiera las mías”, señaló.

En 2022, Andrés Calamaro lanzó una reedición de su exitoso disco de 1999, Honestidad Brutal, uno de los materiales más importantes de su carrera.

“Cumplí 30 años viviendo en Madrid, donde estoy ahora de gira. Mucha de mi música está abajo del radar que son cosas de mi naturaleza activista. No soy un artista conceptual, soy más un artista accidental. Estoy muy contento y concentrado en mi carrera en tiempo real. Me gusta la música como los toros, algo que ocurre, empieza y termina en una hora y media o dos, no existe más”.

¿Habrá bioserie?

Amante de la literatura y de las películas de Quentin Tarantino, habló si está listo para hablar de su vida en una serie como lo hizo recientemente Fito Paéz.

“Mis amigos más cercanos me prohíben hacer una serie de esta clase. Mi médico y terapeuta personal me dijo: ‘Andrés ni se le ocurra hacer una serie’. Tendría que hacerla en dibujos animados, como anime. Hace años me llegó el rumor e hice memoria de unos episodios de mi vida, pero prefiero no tener una serie en Netflix, porque no puedo fantasear en algo que fuera mío. En los años ochenta era un músico de teclado sin pretensión de ser artista, pero prefiero no aparecer a ese nivel de fama, comentarios y popularidad; disfruto los conciertos de manera más íntima. Soy muy tímido y no me gustaría entrar a una especie de Matrix en Netflix”, finalizó.

Lo que viene para Andrés Calamaro

Proyectos. Calamaro prepara un libro de fotografías, algunas de las cuales ya se presentaron en una galería de arte moderno en Madrid, incursionó también en el guion cinematográfico, y se ha dedicado a escuchar su archivo para hacer memoria musical; además, ya prepara un nuevo disco.

Carrera. Andrés Calamaro se ha convertido en uno de los artistas hispanos más exitosos y diversos, que han conquistado a generaciones completas con sus líricas que hoy ya son consideradas himnos. El cantante, compositor y productor celebra su amplia trayectoria presentando los hits que lo han hecho una leyenda, tanto en recintos como festivales alrededor del mundo.

Gira en México