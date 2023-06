Andrés Tovar comparte video inédito de Talina Fernández

El mundo del espectáculo está de luto por la partida de Talina Fernández, quien se convirtió en uno de los referentes de la televisión mexicana por su papel como conductora en diversos programas. Antes de que se diera a conocer la noticia de su deceso, su hijo, Jorge Levy, reveló que su madre había sido hospitalizada de emergencia por varias complicaciones.

Muchas personalidades han expresado su tristeza por la muerte de la famosa presentadora, al momento de la noticia Andrés Tovar reaccionó desde sus redes sociales, no obstante, este 29 de junio sorprendió con un video inédito de Talina Fernández, mismo que pidió que fuera publicado después de su deceso.

Talina Fernández Durante más de cinco décadas en el medio del entretenimiento, Talina Fernández ha sido productora, actriz, periodista y conductora de televisión. (Antonio Cruz)

Video inédito de Talina Fernández

La relación laboral y amistosa entre Andrés Tovar y Talina Fernández surgió a partir de la participación que tuvo la actriz en el programa ‘Sale el Sol’ en 2020. El video que se volvió viral fue grabado durante una reunión, en la cual Talina dio un mensaje de cariño para sus compañeros de ese momento.

“Termino este año con una alegría nueva en mi corazón, cuando uno piensa que ya se acabó y que no queda nada más que hacer, aparece un grupo de jóvenes liderados por Andrés y me llevan y me acogen en su grupo ya muy hecho, de mucho tiempo y me tienen la paciencia, me dan el brazo para que no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir, me acogen en sus casas, en sus vidas, no tengo nada más que agradecimiento” dijo Talina.

Comparto este video a petición de Talina. “Súbanlo a las redes cuando haya trascendido”- dijo. “Calma Tali, para eso faltan muuuuchos años…” (Navidad 2020)

Sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía qué tanto. Solo tengo palabras de profundo agradecimiento para ti. pic.twitter.com/C54HZZubzQ — Andrés Tovar (@AndresTovarP) June 29, 2023

Además del agradecimiento que externó a sus colegas y amigos, Talina se tomó un momento para expresar su gratitud con Andrés Tovar, ya que al parecer el productor la habría salvado al darle una nueva oportunidad en la televisión.

“Le doy gracias a mis compañeros, Andrés primero que me recuperó de algo que ya venía venir como cayendo en una cuesta y de repente estoy viva otra vez, y de repente tengo nuevos amores, no sabía que mi corazón, que estaba lleno de amor, de tantos años de haber amado, todavía tuviera cupo para tantas personas” añadió ‘La dama del buen decir’.