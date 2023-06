David Corenswet asume el icónico papel de Superman: Conoce la carrera del talentoso actor

Tras semanas de intenso trabajo de casting, finalmente DC eligió el reemplazo de Henry Cavill para el importante rol de Superman.

El elegido es el actor, David Corenswet, quien estuvo junto con James Gunn filmando pruebas de pantalla durante el fin de semana del 17 de junio con Nicholas Hoult y Tom Brittney también en la contienda para interpretar a Superman / Clark Kent y Emma Mackey y Phoebe Dynevor en la carrera por la reportera del Daily Planet, Lois Lane.

Según The Hollywood Reporter, el nuevo CEO de DC eligió a Corenswet para interpretar al popular superhéroe en la nueva cinta llamada Superman: Legacy que tiene una fecha de lanzamiento del 11 de julio de 2025.

Carrera de David Corenswet

Nacido el 8 de julio de 1993 en Filadelfia, Pensilvania, Corenswet ha demostrado su habilidad actoral en diversas producciones. Saltó a la fama con su papel en la serie de Netflix titulada “Hollywood”, donde cautivó al público con su interpretación de Jack Castello, un aspirante a actor durante la época dorada de Hollywood.

Además de su éxito en “Hollywood”, Corenswet tuvo roles secundarios en otras producciones televisivas como “House of Cards”,“The Tap”, “Elementary”, “Instinct” y en la película “Affairs of State”.

El actor recientemente tuvo un papel recurrente en We Own This City de HBO, y protagonizó Look Both Ways de Netflix.

Con su elección como el nuevo Superman, David Corenswet se embarca en un nuevo y emocionante capítulo de su carrera. Su talento y dedicación a su oficio lo convierten en una elección intrigante para asumir el papel del icónico superhéroe.

“Mi gran ambición es definitivamente interpretar a Superman. Me encantaría ver a alguien hacer un retroceso optimista. Me encanta la versión oscura y arenosa de Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista”, reconocía el actor a Entertainment Weekly a finales de 2019.