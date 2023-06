Frida Sofía reacciona a la polémica de Luis Enrique Guzmán y la prueba de ADN

En estos momentos, Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se encuentran en el ojo del huracán y Frida Sofía ha sido sumamente cuestionada sobre este tema en sus redes sociales.

Y como suele ser costumbre con la hija de Alejandra Guzmán, ha estado soltando comentarios sobre lo que piensa de la prueba de ADN y del conflicto que generó.

Frida Sofía viendo como el hijo de Luis Enrique Guzmán no pertenece a la Dinastía Pinal, y ni es sobrino de Alejandra Guzmán, a quien su madre, la cantante, lo tenía ya como Heredero Universal.



Todo está muy raro. pic.twitter.com/viTRfIaDQh — #ETN 🎧🎶 (@EricTamezNews) June 27, 2023

A través de las historias de Instagram, publicó un vídeo de un mono gritando y con el mensaje “Aquí mi respuesta formal: pa’ todos los que siguen jodiendo de, ‘¿qué opino del Nini?’ Bla bla bla”. Luego compartió otro vídeo de un mono, pero en esta oportunidad estaba alzando el dedo del medio y escribió: “Que si tienes algún mensaje para…”

Frida Sofía afirma que la diferencia física entre Apolo y el resto de la familia siempre fue un tema de conversación

Frida Sofía también compartió una imagen donde se puede leer el enunciado: “Sin arrepentimientos, solo lecciones”, y abajo redactó: “Yo en estos momentos viendo el chisme (junto a unas palomitas)”.

Pero fue en el programa “Chisme No Like” donde la influencer habló directamente sobre el escándalo de los resultados de la prueba de ADN que compartió su tío, Luis Enrique Guzmán, donde se comprueba que es el padre biológico de Apolo.

“Es que en esta vida tienes que aprender que te pongas o te quites, te toca y si tienes lo que tienes, ok, explótalo. Ahora, el señor se hizo la prueba, siempre (decían), ‘(el niño) no se parece a nadie’”, afirmó Frida Sofía.

Y remató declarando lo siguiente: “Regrésale como hace 3, 4 o 5 años, que yo llevo diciendo que la caca flota, que este güey es un leach (sanguijuela) Enrique, o sea, Leach Enrique, ni modo. Es que no, no, no, neta es como cuando el mono se viste de seda, sigue siendo un mono, perdón, qué ofensa a los monos, si los monos son divinos”.