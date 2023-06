Maribel Guardia revela donde reposarán restos de su hijo Julián Figueroa

Hace un poco más de 2 meses, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, una noticia que dejó a todos impactados, ya que nadie se esperaba que esto sucediera tan pronto pues el joven tan solo tenía 27 años de edad, y sin duda un gran futuro por delante en su carrera.

Desde ese momento, la vida de todos los amigos y familiares cercanos del artista cambió por completo, sobre todo la de su madre, Maribel Guardia, quien trata de mantenerse fuerte para así poder ayudar a su nuera Imelda Muñoz y a su nieto José Julián.

Asimismo, la actriz ha agradecido el apoyo de todos los que de una u otra manera le han enviado sus mensajes de condolencias, tanto en el medio artístico, como a su público, dejando en claro que cada día intenta mejorar y mantener la calma para poder asimilar este proceso que le ha tocado vivir, además también reveló que muy proto tendrá que llevar las cenizas de su hijo en un sitio adecuado para que reposen.

“Ha sido una gran terapia el cariño de la gente, de mis compañeras y amigos, el trabajo. Ahora que termine el programa de cable, tomaré una terapia bien. La gente me va a ver al teatro y las mamás me cuentan historias tristísimas de que les han matado a sus hijas, no quisiera que nadie perdiera un hijo. No pienso en dar conferencias, es muy pronto para pensar en esas cosas, primero tengo que sanarme yo y procesar lo que siento y tal vez en un futuro podría ser”, indicó la famosa.

“La experiencia que tuve con Julián fue muy linda. No he soñado con él, pero la experiencia de verlo lleno de luz y el túnel de luz, la sonrisa, los abrazos que me dio, me transmutó el dolor. Sólo un día pude ir con un tanatólogo. Lo primero que haré es ir a ver a mi mamá a Costa Rica, la tengo muy olvidada”, indicó.

Por otro lado, al hablar sobre qué hará con las cenizas de su hijo, Maribel comentó que ya ha platicado con su esposo Marco sobre ese tema y que pronto le tocará elegir un lugar en donde reposen sus cenizas.

“Lo hemos hablado Marco y yo que tal vez en un futuro sí, pero me gustaría que fuera en un lugar cerca de la casa, en una iglesia. Pero, por lo pronto, me he sentido muy bien teniéndolas ahí, pero sé que en algún momento debería hacerlo”.

Para finalizar, la actriz aclaró que José Julián, el único hijo del cantante y actor, será quien reciba la herencia de su padre, así como también explicó lo que pasará con las canciones interpretadas por Julián.

“Juliancito va a ser el heredero de todo. Es un regalo para mí ese niño, es un regalo enorme. Sobre las canciones de Julián, hablamos el otro día con Amanda, que sí queremos sacar un disco con los temas de Julián que dejó con Diego y Amanda”.