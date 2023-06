Revelan que Silvia Pinal se entristeció al enterarse que Apolo no es su nieto biológico

La familia Pinal no deja de sorprender con los escándalos a donde se les ve involucrados. Esta vez ante la reciente revelación que hizo Luis Enrique Guzmán sobre el pequeño Apolo Alejandro, hijo también de su ex pareja Mayela Laguna, quien supuestamente no lleva su sangre, esto luego de una prueba de ADN que el único hombre de la familia pidió que se hiciera.

Mediante un comunicado el hijo de doña Silvia Pinal, reveló que se sometió a una prueba de paternidad, logrando determinar que el niño nacido en 2019 no lleva su misma sangre.

“El señor Luis Enrique Guzmán Pinal se realizó una prueba en genética molecular con resultados del cero por ciento de paternidad y compatibilidad a partir del desarrollo de esta ciencia genetista entre el menor de iniciales AAGL y el señor Luis Enrique Guzmán Pinal”, refiere parte del texto emitido por su abogado Francisco Javier Piz.

La noticia no sólo causó conmoción en el mundo del espectáculo, también dentro de la propia familia Pinal, que no se imaginaron jamás lo que ocurría. Según comentó la asistente de doña Silvia, esta se entristeció al enterarse ya que el niño era muy pegado a ella.

“Sí se la dijo (la noticia) Luis Enrique, y esto le afectó mucho a ella emocionalmente. Se entristeció mucho. Fueron días tristes para ella y aunque no lo manifestaba, sí estaba triste, pero bueno, muchachos, no puedo decirles más”, confesó Efigenia Ramos a la prensa, asegurando que a todos los miembros de la dinastía les cayó de sorpresa. “No (se sabía) esto es nuevo para todos”.

Si bien hasta el momento se desconoce la reacción que ha tenido Alejandra Guzmán quien se especula le heredaría todo al menor dada las malas relaciones con su única hija Frida Sofía. Efigenia dijo que por lo pronto lo más importante era cuidar de la salud de la actriz de 91 años.

“No he hablado con ellos acerca del tema. Nuestra labor es proteger a mi jefa de todo y mi labor ha sido protegerla, quitar a enfermeras que eran familiares también de ‘equis’ y mil cosas, pero no puedo decir tantas, pero sí les puedo decir que hemos luchado mucho para proteger a la señora”.

Sobre las razones que llevaron a Luis Enrique, hacerse la prueba de paternidad, Ramos indicó que esto se debió a que el cantante quiso evitar problemas a futuro a raíz de la separación con su ex esposa. “El daño ha sido mucho a esta familia, en lo personal estoy muy molesta”.