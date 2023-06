Leonardo García arremete contra Margarita Portillo y su tía Rosa María García

Leonardo García hizo sus primeras declaraciones tras la lectura del testamento que dejó su padre y arremetió contra Margarita Portillo y Rosa María García.

Mucho se ha dicho sobre el testamento que dejó Andrés García y aunque al principio Roberto Palazuelos reveló que los hijos del actor habían estado conformes con los últimos deseos de su padre, después se retractó.

Al parecer, Margarita Portillo y Rosa María García habrían puesto a su nombre todos los terrenos y bienes del actor, para que en caso de que le dejara algo a sus hijos, no pudieran cobrar nada.

A raíz de la rueda de prensa que hizo Margarita Portillo, Leonardo García reveló que ella maltrataba a su padre e incluso Andrés García llegó a denunciarla por ello.

“No me voy a rebajar a esos niveles. Si ella tiene algún coraje, es cosa de ella. (…) ella no tiene que haber hablado así tan duro o feo. Hice 15 telenovelas con protagónico. Soy empresario. Tengo una inmobiliaria. La gente lo sabe. He trabajado toda mi vida”, expresó el actor para el programa “Ventaneando”.

Y añadió: “Cuando salió (Andrés García) que no quería atenderlo su disque mujer, su hermana…, me lo llevé las tres veces que salió del hospital. Se están viendo con los abogados esas cosas (la denuncia). La verdad saldrá a la luz. Yo estoy en paz. Siempre me llevé bien. La vida sigue y no me gusta meterme en chismes de verdulería”.

Se espera que en los próximos días el equipo legal de Leonardo García comparta más detalles sobre la denuncia contra Margarita Portillo.

Entretanto, los conductores de “Ventaneando” le recomendaron que presentara pruebas del supuesto maltrato que ejerció Margarita Portillo contra Andrés García o ella podría demandarlo por difamación.