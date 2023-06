‘Barby’ Juárez y Poncho de Nigris protagonizan discusión frente a sus compañeros

Antes de la cuarta ronda de eliminación, el ambiente en ‘La casa de los Famosos México’ se ha comenzado a tornar tenso por las alianzas y señalamientos entre los concursantes que intentan mantenerse dentro de la residencia, quienes recientemente hicieron evidente su enemistad fueron ‘Barby’ Juárez y Poncho de Nigris.

La boxeadora ‘Barby’ Juárez fue una de las últimas integrantes en ingresar a la casa, por lo cual no ha generado gran conexión con sus compañeros, mismos que la nominaron el pasado miércoles 28 de junio; sin embargo, también comparte lugar con Raquel Bigorra, Sergio Mayer y Paul Stanley.

Lista de nominados de ‘La casa de los Famosos México’ (Captura de Pantalla)

‘Barby’ Juárez y Poncho de Nigris protagonizan discusión

En más de una ocasión, el presentador ha lanzado comentarios sobre ‘Barby’ Juárez, por lo cual Wendy Guevara hizo que se enfrentaran cara a cara como parte de su sección ‘Resulta y Resalta’.

La ‘Barby’ Juárez, llega a ‘La Casa de los Famosos’. / Foto: Facebook / Televisa

La deportista comenzó a burlarse sobre el injerto de cabello que se hizo Poncho de Nigris hace algunos meses, luego de las burlas de sus compañeros, el presentador respondió, dejando en claro que ‘Barby’ podría abandonar la competencia muy pronto.

“Hay que disfrutarla porque ya el domingo se va” dijo De Nigris, en contraparte la boxeadora reaccionó de la misma forma “a mí no me pasa nada, yo tranquila, yo no soy hambreada”.

Puesto que los integrantes de la casa alentaron los comentarios de ambas personalidades, los usuarios de redes sociales reaccionaron de la misma forma y tomaron una postura respecto a la discusión, tomando en cuenta la forma en la que se han relacionado dentro de ‘La casa de los Famosos México’.