Alfredo Adame ajusta cuentas con Andrea Legarreta al editar foto con Talina Fernández

Desde hace años hay una gran rivalidad entre Alfredo Adame y Andrea Legarreta, que alguna vez compartieron la pantalla en un programa de televisión. El conductor ha dado fuertes declaraciones señalando a la actriz mexicana de manera agresiva, y que de alguna manera han tenido repercusión en redes sociales.

Tras la muerte de Talina Fernández, la propia Andrea Legarreta compartió una imagen cuando la “dama del buen decir” formaba parte del programa Hoy, pero que fue editada para borrar a Adame.

Fue el polémico actor que decidió responder a su estilo propio, “La perra haciendo de las suyas”, al ver que borró su imagen.

“Esta tipa nunca fue titular de hoy, cuando yo me fui se auto nombró titular, nadie la reconoció como tal. Esta es la foto original del primer programa de Hoy, conductores titulares Talina Fernández y Alfredo Adame”, agregó.

Algunos usuarios, quienes criticaron el gesto de Andrea, también señalaron la “venganza digital” de Alfredo Adame, quien suplió la imagen de la exesposa de Erik Rubín con el rostro de Lyn May.

“Gusto le debe dar Sr. Adame, es usted muy importante en la vida de quienes lo borraron, de lo contrario hubieran dejado la foto tal cual”, “No soporta la Andrea jajajaja”, “Me caen muy bien ambos, pero no se vale q Andrea haya borrado su imagen en un momento donde no caben las rencillas; aún así todos sabemos que perteneció al equipo y lo mucho que quería a Doña Talina”, “Ya díganos quién el es villano de la telenovela!! No está padre todas las cosas que se dicen!!!”, comentaron internautas.