Bad Gyal anuncia concierto en la CDMX

Después de su exitoso show sold out en la Ciudad de México el año pasado, la reina indiscutible de la escena urbana regresa para hacernos vibrar con su sensual flow. Bad Gyal llegará esta vez al Pepsi Center WTC el viernes 13 de octubre para darnos una noche llena de perreo donde, el dancehall y el reggaetón, se fusionarán en una experiencia única.

El sonido único de Bad Gyal regresará a la CDMX pa' romperla una vez más con un show explosivo. 🔥#PreventaCitibanamex: 10 de julio

Venta general a partir del 11 de julio. pic.twitter.com/Nflpea4WlS — Ocesa Total (@ocesa_total) July 3, 2023

¡Que no se te pase! Los boletos estarán disponibles en la Preventa Citibanamex a partir del lunes 10 de julio a las 11 AM en www.ticketmaster.com.mx. La venta general iniciará el martes 11 de julio a las 11 AM por Ticketmaster y en la taquilla del inmueble.

Uno de los mayores talentos de Bad Gyal es convertir sus shows en una verdadera fiesta y eso es exactamente lo que hará en el Pepsi Center WTC. Bad Gyal ha demostrado una y otra vez su poderío sobre el escenario, y ya prepara un espectáculo que promete ser de auténtica locura en la Ciudad de México.

Su reciente presentación en el festival Sónar en España fue una explosión de adrenalina con la que los fans bailaron cada track de la reina indiscutible del reggaetón. La energía contagiosa y ese talento inigualable le han permitido conquistar el panorama musical español e internacional, convirtiéndose en un fenómeno global.

Con canciones como “Fiebre” o “Chulo”, Bad Gyal ha roto moldes y se ha consagrado como una estrella que no para de subir. Su próximo disco, titulado La Joia promete ser otro éxito arrollador. Actualmente se encuentra promocionando la segunda parte de su éxito “Chulo”, esta vez junto a Tokischa y Young Miko, un remix publicado hace una semana y que ya acumula millones de reproducciones.

¡No te quedes sin vivir esta fiesta única! Vibra al ritmo de los mejores beats urbanos de Bad Gyal en el Pepsi Center WTC. Los boletos estarán disponibles a partir del 10 de julio por Ticketmaster.

