Becky G rompe silencio sobre su supuesta separación con Sebastián Lletguet

Hace algunos meses atrás, todo parecía estar perfecto en la vida de Becky G, pues además de tener éxito en su carrera, también se había comprometido con su novio Sebastián Lletget.

Le puede interesar: Becky G es criticada por su nueva canción ´Nena´

Sin embargo, todo cambió en el mes de marzo del año presente, ya que, en ese momento había recorrido un rumor en Internet en donde se aseguraba que el atleta le había sido infiel, y que no solamente habría sido con una chica sino con “muchas mujeres”.

“Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no te miento. El único falso y mentiroso es tu novio que te engaña con muchas mujeres más”, escribió una chica en redes sociales.

Aunque todo al inicio parecían ser solo especulaciones, un poco después Sebastián lo confirmó al emitir una disculpa para la intérprete de sin pijamas de manera pública. “Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”, dijo.

No obstante, a pesar de las disculpas, la joven cantante ha dejado de aparecer en público en compañía de Lletget y hasta dejó de utilizar su anillo de compromiso, de hecho, hasta el momento no se han confirmado si la pareja continúa con su relación o se separaron definitivamente.

¿Qué dijo Becky G al respecto?

Es ahora cuando Becky G decidió hablar un poco sobre lo que ocurría en su relación, a través de una entrevista con ‘People en español’, en donde revela lo difícil que ha sido este momento de su vida.

“El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”, dijo, aunque no entró en muchos detalles.