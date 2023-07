El rapero originario de Hermosillo, Sonora, Charles Ans se encuentra a un par de semanas de presentarse en el Pepsi Center de la CDMX como parte de la gira ‘San Junípero Tour’, con el cual promete un viaje a través del tiempo, dicho concierto tomará lugar el próximo 22 de julio.

Charles Ans pone en alto el hip-hop con ‘San Junípero Tour’. / Foto: Ocesa

Charles Ans señaló que la primera etapa de la gira cuenta con 26 fechas y la fecha de la Ciudad de México marca la número 24, “Queremos llegar con nuestra música a lugares donde el hip-hop no se han visto, en el escenario verán a 6/7 personas del norte del país”, expresó el rapero durante una conferencia de prensa y agregó que dicho concierto contará con varios invitados sorpresa.

Asimismo, compartió que escribe corazonadas y enfatizó en que es muy raro que escriba malas palabras, “Es escribir lo que siento, me gusta desahogarme y no solo a lo positivo, y al yo ser un puente, poco a poco tengo que cuidar lo que transmito, nunca me ha considerada una persona que sepa, cantar lo mío es la escritura, son vivencias del corazón al papel, intento transmitir lo mejor de mí y compartir a la persona y no tanto al personaje”, dijo Charles Ans y agregó que Charles es la persona que transmite lo que vive Carlos.

El rapero Charles Ans dijo que él está aquí para cagarla y aprender de ello, junto a esto, “La constancia le puede ganar al talento y eventualmente te va a tocar una oportunidad, no tengo un tope de lo que quiero lograr, simplemente lo disfruto y lo gozo, no intento ponerme metas y gracias a Dios, ahora puedo vivir de mi música y disfrutarla como lo hacía hace varios años” y reveló que el álbum ‘Órbitas’ estará disponible el próximo mes de septiembre pero las canciones comenzarán a ser lanzadas a partir del jueves 6 de julio.