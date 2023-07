Galilea Montijo rompe el silencio sobre su estado en gala de ‘LCDLF’

La cuarta gala de ‘La casa de los Famosos México’ se llevó a cabo el pasado domingo 2 de julio, lejos de resaltar por la salida de Raquel Bigorra, la conductora principal, Galilea Montijo, se robó las cámaras del programa, ya que su comportamiento arriba del escenario levantó sospechas relacionadas con el alcohol.

Los fanáticos que se mantienen al tanto de este programa acusaron a la conductora de aparecer borracha, luego de varios memes y señalamientos, Galilea rompió el silencio, revelando los motivos de su estado durante la transmisión.

"Galilea Montijo":

Por quienes opinan que estaba bien tomada durante la transmisión en vivo de #LaCasaDeLosFamosos.

Galilea Montijo se defiende por su estado en gala de ‘La casa de los Famosos’

La ganadora de ‘Big Brother VIP’ tomó un espacio en el programa ‘Hoy’ para hablar sobre los rumores de su comportamiento mientras conducía ‘La casa de los Famosos México’, desmintiendo que estuviera ebria, al contrario habría sido por un inconveniente estético.

“Les quiero platicar qué me pasó el día de ayer, acabo de cumplir 50 años y después, ¿qué creen? me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, me están poniendo injerto de hueso y a mitad del programa como que se me despegó, tengo que comprar de esa cosa que la pegue más” dijo Galilea Montijo.

De acuerdo con la presentadora de televisión, su peculiar tono de voz se derivó por una prótesis de hueso; aunque no negó que le gustaran ciertas bebidas, expresó que nunca las tomaría antes de trabajar, puesto que eso daña la imagen de toda la producción.

“Tuve que evitar que se me saliera, una disculpita y usted sabe que sí me gusta la agüita de jamaica, pero nunca en el trabajo, la verdad mucho miedo y sobre todo tener una responsabilidad” añadió la conductora.