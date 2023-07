Maluma recuerda el estrés que vivió cuando Madonna se quedó a dormir en su casa

Durante una reciente entrevista realizada en el programa español ‘El Hormiguero’, Maluma realizó una confesión que quizás muy pocos conocían, y es que, en una ocasión, Madonna se quedó a dormir en su casa de Medellín. Sin embargo, aunque este sería un sueño para muchos, el cantante colombiano indicó que fue un poco difícil ese momento.

Suede, que el intérprete de ‘Cuatro Babys’ le había ofrecido a la famosa quedarse en su casa y que esta, sin ningún problema accedió, con la única condición de que también le brindara hospedaje al resto de su equipo de trabajo, que lo conformaban un total de 27 personas.

“Le ofrecí quedarse en mi casa y me dijo que no había ningún problema, que le encantaría, pero no era nada fácil porque era todo su equipo de trabajo, 27 personas”, indicó.

No obstante, aunque al inicio todo iba muy bien, luego escuchó un llamado de auxilio por parte de la cantante. “Se quemó la planta de luz de la casa por exceso de uso. Me llama ella a gritos, ‘¡Juan Luis, tu casa no tiene energía! ¿qué voy a hacer?’”, recordó Juan Luis Londoño Arias (nombre real del artista).

“Me tocó poner otras plantas eléctricas, pero todo valió la pena porque el concierto quedó para la historia”, dijo.

Por otro lado, el famoso también recordó como fue cantar junto a Madonna en un mismo escenario. “Cuando ella sube, me miró diciendo ‘Oh my God’. Sentí que, sin importar los años que uno lleve de carrera, siempre hay un punto en el que te sigues sorprendiendo y sigues con las cosquillitas, así que me dio alegría que disfrutara ese momento conmigo”, explicó de una manera muy emotiva, ya que no se esperaba esa reacción por parte de la artista, al ser una de las famosas más reconocidas a nivel mundial.