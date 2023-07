“En la noche me comía todo”: Olga Tañón reveló cómo fue su lucha con su sobrepeso

Olga Tañón define la actualidad de su carrera artística como un ‘renacer’, luego de pasar por duros episodios en su vida en los últimos años.

Entre los obstáculos que superó la boricua se encuentra la de bajar de peso, luego de aumentar hasta 200 libras durante, lo que le provocaron varios problemas de salud.

En una entrevista en el podcast de Molusco TV, la puertorriqueña recordó esos días tan oscuros en su hogar que vinieron después del secuestro y posterior fallecimiento de su madre.

“A mí me gusta toda vaina que engorda, entonces llego un momento, en que yo me sentía en una disyuntiva. Yo me decía: ‘Yo soy una buena esposa, una buena mamá', entonces a mí lo que me faltaba era el peso. Entonces me acuesto con dolores, las piernas hinchadas, unos dolores horribles (...) yo corría y me mantenía alegre, pero en la noche me lo comía todo, y él (su esposo) no sabía”, dijo la cantante de ‘Mentiroso’.

Perdida de peso de Olga Tañón

En noviembre del 2021, la cantante confesó en su canal de YouTube, las cosas que tuvo que hacer para bajar de peso y cambiar sus hábitos alimenticios.

“Comencé a comer desmedidamente, más la pandemia, no trabajaba básicamente. Me dedicaba a cocinarle a mis hijos y a estar todo el día en la casa”, contó en su momento la cantante, de 56 años.

Para bajar su sobrepeso, la artista ha señalado en varias oportunidades que se sometió a una cirugía bariátrica.

“Tomé una decisión basada principalmente en mi salud, la cual me ha brindado mucha satisfacción porque me ha hecho sentir que podré disfrutar esta etapa de vida, sintiéndome muy contenta cuando me miro al espejo”, dijo. “Fue una decisión pensada, consultada y valiente”.

“El rendirme no es una opción para mí”, afirmó Tañón en su momento para la revista People En Español. “Esto no significa que no consiga obstáculos o situaciones adversas, pero las supero con voluntad y no pierdo los objetivos trazados”.